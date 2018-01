JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) berencana menerbitkan surat utang (obligasi) sebesar Rp5 triliun untuk membiayai percepatan pembangunan proyek Makassar New Port (MNP).

”Rencana penerbitan obligasi tersebut sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Menteri BUMN Rini Soemarno ke lokasi pembangunan MNP,” kata Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung di Jakarta. Saat melakukan kunjungan tersebut, Rini mengapresiasi kemajuan pembangunan proyek Makassar New Port.

Hingga saat ini, progres pembangunan fisik Makassar New Port telah men-capai 58%. Rini juga meminta Pelindo IV untuk mempercepat pembangunannya. ”MNP ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional andalan Pemerintahan Jokowi di Indonesia Timur yang direncanakan selesai sesuai dengan jadwal,” kata Rini.



Doso menjelaskan, perkembangan kinerja Pelindo IV pada 2017 yang mencatat pertumbuhan volume perdagangan melalui peti kemas mencapai 1,9 juta TEUís atau meningkat 4,2% dibandingkan tahun lalu dan khusus Terminal peti kemas Makassar yang mulai kewalahan menangani volume peti kemas yang ada, pemerintah ingin adanya percepatan penyelesaian MNP secara keseluruhan.

Sepanjang 2017, Pelindo IV telah mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif seiring dengan meningkatnya pertumbuhan volume perdagangan. Perolehan laba perseroan pada 2017 diprediksi meningkat kurang lebih Rp600 miliar atau 1,4 kali lipat dibandingkan dengan periode sebelumnya (year to date).



”Kami telah merencanakan pembangunan dermaga sepanjang 1 km sekaligus, dari yang awalnya dibangun secara bertahap. Untuk itu, kami menyiapkan dana Rp5 triliun yang direncanakan melalui penerbitan obligasi pada 2018 ini,” lanjut Doso. Selain fokus di proyek Makassar New Port, Pelindo IV saat ini juga tengah meningkatkan kapasitas Terminal Peti Kemas Bitung yang disiapkan menjadi International Hub Port dan Kendari New Port.

”Pengembangan yang dilakukan oleh Pelindo IV juga bertujuan mendukung direct call dan direct export di kawasan Indonesia Timur. Di samping itu, kondisi korporasi sangat mendukung upaya percepatan tersebut, di antaranya EBITDA sebesar Rp1 triliun dan leverage masih sangat longgar,” urainya.



Sebagai informasi, Makassar New Port direncanakan menggunakan alat bongkar muat peti kemas modern yang dapat melayani kapal-kapal ukuran Post Panamax. Ke depan, Pelindo IV berharap bisa meningkatkan value kepada pengguna jasa dan menurunkan biaya logistik di pelabuhan yang dilayaninya.



