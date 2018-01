YOGYAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk mendapatkan penghargaan Indonesia Creativity and Best Leader Award 2018 kategori The Most Improved Banking of the Year yang diselenggarakan oleh PT Sembilan Bersama Media dan Majalah Indonesia Inspire. Penghargaan juga diberikan kepada 24 perusahaan dan tokoh lain yang dinilai mampu mempercepat pembangunan dan ikut andil dan berkiprah dalam mensejahterakan masyarakat.

Ketua Penyelengara yang juga pendiri PT Bintang Sembilan Laksamana Madya (Purn) Gunai mengatakan, penghargaan Indonesia Creativity and Best Leader 2018 ini merupakan penghargaan ketujuh kalinya yang diberikannya. Pertama kali penghargaan diberikan pada 2012 di Jakarta.

"Penghargaan ini untuk mengapresiasi para tokoh, pengusaha, UKM dan masyarakat atau lembaga dan institusi yang berprestasi serta mensejahterakan rakyat Indonesia," jelas Gunadi saat memberikan sambutan dalam malam penghargaan di the Poenix Hotel, Yogyakarta, Jumat (19/01/2018) malam.

Baca Juga: Aset Sudah Naik 50%, MNC Bank Mulai Fokus Kejar Profit

Menurut Gunadi, selama 2017 semua media banyak memberitakan kegiatan seremonial pembangunan sarana dan infrastruktur yang dikebut oleh Presiden Joko Widodo. melalui percepatan pembangunan, pemerintah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Guna mengimbangi gerak cepat dari pemerintah inilah dibutuhkan enterpreneur, pendidik, pengusaha dan perusahaan yang mampu mengangkat potensi negeri.

"Melalui kerja keras diharapkan mampu menjadi lokomotif untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan," tuturnya.

Presiden Director PT Bank MNC Benny Purnomo mengaku bersyukur atas penghargaan ini. Selama tiga tahun, MNC Bank terus melakukan inovasi untuk membangun pondasi yang kuat.

Banyak beberapa layanan dan keunggulan yang digagas dan direalisasikan untuk kemudahan nasabah. Mulai dari mobile banking, internet banking hingga aplikasi lain yang bisa diakses di smartphone.

"Kita terus melakukan perbaikan terhadap layanan yang bisa diakses dalam handphone untuk kemudahan kehidupan masyarakat setiap hari," jelas Benny.

Baca Juga: Dukung Transaksi Non-Tunai, Kartu Kredit MNC Bank Beri Fasilitas Cicilan 0% hingga Cashback 20%

Untuk itulah, dengan penghargaan ini MNC Bank akan terus mengembangkan layanan-layanan yang prima kepada masyarakat. Hampir di setiap kota besar kini sudah ada kantor cabang. Beberapa produk dan layanan juga akan dikembangkan untuk lebih memudahkan nasabah.

"Kita sudah ada 72 kantor cabang dan di semua kota besar di Indonesia sudah ada," tuturnya.

The Most Improved Banking of the Year

(rhs)