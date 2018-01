JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pemerintah tidak mencabut larangan penggunaan alat tanggap cantrang.

Sementara itu, satu hari setelah kejadian robohnya selasar gedung Bursa Efek Indonesia, aktivitas perkantoran tampak mulai kembali normal. Akan tetapi akses masuk gedung dialihkan ke Tower I.

Di sisi lain, Presiden Jokowi Widodo pagi ini mengumumkan Reshuffle Kabinet Kerja. Pada pengumuman yang dilakukan sekira pukul 09.20 WIB ini, Presiden tidak mengutak-atik tim ekonomi.

Pemerintah memberikan waktu peralihan penggunaan alat tangkap cantrang kepada nelayan.

"Kemarin ada yang sampaikan selamat atas pencabutan. Kita bersungguh-sungguh sustain produk laut Indonesia. Yang jelas tidak ada salah kutip lagi dibilang cabut Permen," tuturnya di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Susi pun menerangkan, kronologis dalam pertemuannya kemarin dengan nelayan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Pada pukul 15.30 WIB, Kepala Negara menepati janjinya bertemu dengan para perwakilan nelayan yaitu Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santoso, dan Nahkoda Kapal Rasjiman.

Mereka hadir bersama Bupati Batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto dan Bupato Rembang Abdul Hafidz. Sedangkan Presiden, saat pertemuan berlangsung didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekertaris Negara Pratikno dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Menteri Susi sepakat dengan nelayan bahwa pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang. Namun, pemerintah memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.

"Ini dengan kondisi tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di Pantai Utara Pulau Jawa," tuturnya.

Di akhir pertemuan, Presiden menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah pemerintah memberikan kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang. "Dengan kondisi tidak boleh ada penambahan kapal cantrang, ukur kapal harus diukur dengan benar dan pemerikan berikan kesempatan pada nelayan untuk beralih, pindah dari cantrang," tandasnya.

Selasar lantai I Tower II Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin roboh. Akibat kejadian itu, 72 orang terluka di mana mayoritas korban adalah mahasiswa STIE Bina Dharma Palembang yang berkunjung ke pasar modal.

Sehari setelah kejadian itu, aktivitas perkantoran tampak mulai kembali normal. Akan tetapi akses masuk gedung dialihkan ke Tower I. Sedangkan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tampak spanduk warna putih dengan bertuliskan pintu masuk dari Tower I.

Sementara itu, kesibukan tampak dari karyawan bekerja di Tower I karena mereka masuk kerja seperti biasa. Pengamanan di sekitar Gedung BEI tampak ketat. Beberapa petugas polisi berjaga di sekitar gedung.

Pihak petugas kepolisian juga terus melakukan investigasi di TKP. Untuk pekerja di Tower II yang akan memasuki kantor, harus melalui pengawalan ketat dari petugas keamanan. Sementara ini, hanya orang-orang yang benar-benar berkepentingan yang diperbolehkan masuk ke Tower II.

Namun, aktivitas perdagangan di pasar modal masih berlangsung lancar. Bahkan hari ini dilakukan pencatatan perdana PT LCK Global Kedaton (LCKM).

Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Tak Utak-atik Tim Ekonomi

Berdasarkan pantauan Okezone di istana, Jokowi melantik Idrus Marham menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Agum Gumelar menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Marsdya Yuyu Sutisna dilantik menjadi KSAU, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Berdasarkan pengumuman tersebut Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Pada pengumuman tersebut, presiden tidak mengutak-atik jabatan menteri ekonomi. Awalnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sempat diisukan akan di-reshuffle. Namun, detik-detik pengumuman isu tersebut memudar.

Banyak ekonom menilai, kinerja Airlangga cukup bagus untuk mendorong roda ekonomi. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, untuk mencapai target ekonomi sebesar 5,4% dibutuhkan orang yang bisa konsentrasi dan bisa mensinergikan kebijakan agar ekonomi yang sudah berjalan.

“Di tengah perlemahan ekonomi, yang menjadi tumpuan ya perindustrian ya," tutup Enny.