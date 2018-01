JAKARTA - Sebuah buku berjudul Be Your Own Mentor: Strategies from Top Women on the Secrets of Success dari Sheila Wellington menuliskan bagaimana wanita pun dapat bersaing dengan pria untuk meraih kesuksesan di tempat kerja.

Sehilla memberikan banyak panduan mengenai berbagai aspek penting dari sukses di tempat kerja seperti jaringan kerja, menciptakan peluang untuk mendapatkan pengalaman dan visibilitas, manajemen waktu, negosiasi gaji dan lainnya.

Buku ini menawarkan banyak sekali tips kemajuan karier penting lainnya yang disertai cerita ilustratif. Kendati demikian ada 8 pernyataan penting di dalam buku ini yang bisa jadi benar untuk mendorong kemajuan wanita di dunia kerja.

Berikut 8 tips bagi wanita untuk mengejar kesuksesan di dunia kerja seperti dilansir dari Social Work Career, Sabtu (20/1/2018).

1. Tidak cukup jadi yang terbaik



Anda harus "tampil melampaui harapan". Hal ini berlaku bagi pria dan wanita, terlepas dari di mana Anda bekerja atau di industri apa Anda bekerja.

2. Waktu atau perencanaan adalah hal utama

Ada waktu di mana Anda dapat sangat fokus pada pekerjaan. Namun setelah berkeluarga, Anda akan diperhadapkan situasi sulit untuk memilih antara pekerjaan dan kegiatan keluarga di waktu bersamaan. Sarannya adalah selagi Anda memiliki waktu dalam periode hidup Anda yang fleksibel tersebut, maksimalkan kinerja Anda untuk mengejar karier.



3. Jika Anda tidak menunjukkan kemampuan Anda, tidak ada seorang pun yang akan melakukannya

Hal penting untuk membuat atasan Anda mengetahui kemajuan Anda dalam sebuah proyek sehingga mereka tahu perkembangannya. Pria melakukan ini setiap saat, wanita juga perlu melakukannya.

4. Keahlian yang mengesankan

Suatu keuntungan untuk Anda mengembangkan pengetahuan yang Anda miliki dengan spesialisasi yang unik. Sehingga orang-orang akan bergantung pada Anda dan Anda menjadi sangat diperlukan.

5. Tidak ada yang datang kepada dia yang menunggu

Mengambil inisiatif sangat penting untuk maju.

6. Bukan hanya korporasi yang perlu melakukan diversifikasi Diversifikasi pengalaman seseorang adalah penting. Jika Anda mencari posisi jabatan yang lebih tinggi, akan sangat membantu dengan adanya pengalaman luas di berbagai bidang pengelolaan perusahaan termasuk tanggung jawab pada hal kecil, pastinya pengalaman yang terkait dengan bisnis. 7. Keberuntungan menyukai orang yang pemberani Keberanian menunjukkan kesiapan Anda untuk mengambil risiko dan untuk menumbuhkan kemampuan baru. Keberanian juga menunjukkan kepada mereka kesiapan Anda dalam menghadapi berbagai tugas atau situasi bahkan ketika dalam kondisi yang menantang atau sulit. 8. Pentingnya besaran gaji Cari tahu berapa gaji yang memang seharusnya Anda dapatkan dengan kemampuan Anda dan bekerjalah dengan besaran gaji tersebut. Sebagian besar bos akan mencoba untuk memberi gaji yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya Anda dapatkan. Jangan biarkan mereka melakukan itu.