JAKARTA - Harga komoditas pangan hari ini mayoritas mengalami kenaikan. Pada komoditas beras semua jenis mengalami kenaikan, tertinggi pada jenis Beras Muncul .I dengan kenaikan Rp317 per kilogram (kg) menjadi Rp12.058 per kg.



Demikian juga pada komoditas cabai yang semua jenisnya mengalami kenaikan, tertinggi pada rawit merah dengan kenaikan Rp2.291 per kg menjadi Rp49.347 per kg.



Sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas daging jenis daging sapi has (paha belakang) sebesar Rp7.150 per kg menjadi 123.500 per kg.



Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Minggu (21/1/2018). Berikut daftar harga kebutuhan bahan pokok lainnya di Jakarta:



- Beras IR.I (IR 64) harga naik Rp227 menjadi Rp11.960 per kg



- Beras IR.II (Ramos) harga naik Rp178 menjadi Rp11.035 per kg



- Beras IR. III (IR 64) harga naik Rp178 menjadi Rp9.840 per kg



- Beras Muncul .I harga naik Rp317 Rp12.058 per kg



- Beras IR.42/Pera harga naik Rp208 menjadi Rp12.195 per kg



- Beras Setra I/Premium harga naik Rp149 menjadi Rp12.611 per kg



- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga naik Rp62 menjadi Rp12.562 per kg



- Cabai Merah Keriting harga naik Rp636 menjadi Rp42.500 per kg



- Cabai Merah Besar (TW) harga naik Rp2.072 menjadi Rp42.333 per kg



- Cabai Rawit Merah harga naik Rp2.391 menjadi Rp49.347 per kg



- Cabai Rawit Hijau harga naik Rp2.351 menjadi Rp41.916 per kg



- Bawang Merah harga turun Rp460 menjadi Rp24.583 per kg



- Bawang Putih harga turun Rp893 menjadi Rp25.833 per kg



- Ayam Broiler/Ras harga naik Rp447 menjadi Rp34.304 per kg



- Telur Ayam/Ras harga harga turun Rp200 menjadi Rp24.104 per kg.



- Daging Sapi Has (Paha Belakang) harga naik Rp7.150 menjadi 123.500 per kg.



- Daging Sapi Murni (Semur) harga naik Rp5.543 menjadi 116.590 per kg.

(yau)

(rhs)