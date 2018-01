JAKARTA - Sebagai perusahaan sekuritas lokal yang telah hampir 30 tahun menjejakkan kakinya di Indonesia, PT MNC Sekuritas memahami bahwa kedekatan dengan nasabah menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas. Untuk itu, MNC Sekuritas menggelar acara Investor Gathering and Corporate Forum 2018 dengan tema At The Crossroad.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina berharap, acara yang digelar secara rutin sejak tahun 2012 tersebut dapat semakin membuka wawasan nasabah, termasuk dalam haI pemilihan sektor dan saham. Selama ini, MNC Sekuritas selalu memberikan rekomendasi saham-saham pilihan kepada nasabah melalui tim riset MNC Sekuritas.

"Tahun 2017, MNC Sekuritas berhasil menduduki posisi 18 dari 108 perusahaan sekuritas," ujarnya di Gedung iNews Center, Senin (22/1/2018).

Baca juga: Bidik Investasi di Cirebon, MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi di Universitas Muhammadiyah

Sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini manajemen MNC Sekuritas berhasil menghadirkan lebih banyak pembicara dari emiten antara lain, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Hartadinata Abadi Tbk, PT Arwana Citra Mulia Tbk, dan PT Media Nusantara Citra Tbk.

Selain pemaparan company update dari emiten-emiten tersebut, nasabah retail maupun institusi MNC Sekuritas juga dibekali dengan tips-tips berinvestasi dan trading di pasar modal dari seorang praktisi pasar modal, Benny Tjokrosaputro.

Baca juga: MNC Sekuritas Ditunjuk sebagai Agen Penjual Sukuk Ritel Seri SR-010

Susy menambahkan, acara Investor Gathering & Corporate Forum 2018 dihadiri hampir dua kali lipat nasabah dibandingkan tahun sebelumnya. Antusiasme nasabah terhadap agenda tahunan yang digelar ke-7 kalinya pada tahun ini begitu besar, tercermin dari pendaftaran peserta yang telah masuk.

"Pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya kami menyediakan slot peserta bagi 200 orang nasabah. Seiring bertumbuhnya jumlah nasabah MNC Sekuritas menjadi hampir 30.000 nasabah per Desember 2017, kami merasa perlu untuk membuka kesempatan bagi Iebih banvak nasabah untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai pasar modal dalam memasuki tahun 2018,” jelas Susy.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio dan Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia Frederica Widyasari Dewi. Tito mengapresiasi upaya MNC Sekuritas untuk merangkul investor ritel. "Terimakasih MNC Sekuritas, ini membuktikan MNC Sekuritas sangat proaktif dalam menambah jumlah investor. Sangat bagus untuk menemukan investor dengan perusahaaan sekuritas," kata Tito. Selain melalui agenda tahunan MNC Sekuritas juga secara rutin menjalankan program Klinik Edukasi sejak tahun 2017 lalu berupa kelas belajar saham gratis bagi calon investor maupun investor pemula yang diselenggarakan setiap bulan. Melalui kelas yang terbuka untuk umum itu, peserta dapat belajar bukan sekedar teori, tetapi juga praktek melalui kegiatan trading bersama. Selain itu, MNC Sekuritas juga memiliki program Klinik Riset khusus bagi nasabah MNC Sekuritas. Susy mengatakan MNC Sekuritas merupakan sekuritas pertama yang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berkonsultasi secara one-on-one mengenai portofolio sahamnya langsung dengan tim analis MNC Sekuritas.