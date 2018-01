JAKARTA - PT MNC Asset Management menargetkan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) di 2018 mencapai Rp8 triliun. Target ini salah satunya dapat ditopang dengan adanya produk reksa dana berbasiskan aplikasi, MNC Duit.

Head of Product and Promotion MNC Asset Managemet Debora Prescillia mengatakan, pada tahun 2017 dana kelolaan mencapai Rp6 triliun. “Tahun 2017 kemarin total dana kelolaan tembus Rp5,9 triliun,” ujar dia di Gedung MNC Financial Center, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Pencapaian ini diiringi dengan pengenalan produk MNC Duit yang diluncurkan Mei 2017 lalu. Tahun ini, perusahaan manajemen reksa dana di bawah naungan MNC Group ini kembali fokus dalam pengenalan MNC Duit untuk menggaet nasabah dari generasi milenial. Dengan adanya MNC Duit maka diperkirakan dana kelolaan bisa mencapai Rp8 triliun di tahun 2018.

"Kita targetkan dana kelolaan tahun 2018 mencapai Rp8 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya," ujar dia.

Dengan jumlah nasabah yang kini mencapai sekira 9.000 orang, perusahaan menargetkan menambah nasabah baru dari angkatan usia 17-30 tahun untuk aktif menanamkan dana di reksa dana. Pasalnya, saat ini, nasabah MNC Asset Management rata-rata berusia 30-60 tahun.

“MNC Duit ini open end. Jadi bisa investasi dan redeem kapan pun. Ini cukup membayar Rp100 ribu saja sudah bisa berinvestasi. Jadi anak muda milenial itu bisa," katanya.

Debora menjelaskan reksa dana harus lebih dikarenakan kepada masyarakat, mengingat tak banyak masyarakat yang mengenal instrumen investasi ini. Padahal kata dia, return (imbal hasil) yang didapatkan mencapai 6% ketimbang return yang dihasilkan pada deposito maupun tabungan dana murah atau CASA.

"Ini yang mau dikenalkan ke masyarakat khususnya generasi milenial. Bahwa reksa dana itu sama seperti menabung tapi return-nya lebih tinggi dari menabung biasa. Kita ada reksa dana online, jadi kita jangkau mereka," jelasnya.

Untuk bisa menanamkan dananya di reksa dana melalui MNC Duit, Debora menjelaskan hanya perlu melakukan registrasi pada website www.mncduit.co.id.

“Di MNC Duit, cukup upload foto KTP. Engga perlu tanda tangan basah. Cukup isi data sesuai arahan di websitenya. Ini keuntungan kita, tidak ribet," ujar dia.

Lalu, tahap selanjutnya, menunggu verifikasi 1x24 jam yang kemudian akan dikirimkan username dan password. Kemudian, investor hanya perlu mendownload aplikasi MNC Duit hingga kemudian dapat langsung berinvestasi.

“Kita harus verifikasi, karena ini kan ada kaitannya dengan finansial dan diatur dalam OJK, jadi harus ikuti cara mainnya,” katanya

(kmj)