JAKARTA - President Director PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro mengungkapkan, perseroan tengah mendorong salah satu entitas anak dari Hanson International yaitu PT Harvest Time untuk melantai di pasar modal. PT Harvest Time adalah anak usaha yang bergerak di sektor properti perumahan.

Orang yang akrab disapa Bentjok ini mengungkapkan bahwa proses initial public offering (IPO) ditargetkan akan berlangsung di Maret 2018, dengan menggunakan laporan keuangan September 2017.

"(Harvest Time) mau IPO, tapi kita belum ditentukan, (raihan dana) mungkin kisaran Rp300 miliar hingga Rp500 miliar. Kira-kira melepas 15% saham," ujarnya di Gedung iNews Center dalam acara Investor Gathering and Corporate Forum 2018, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Benny menyatakan bahwa perseroaan telah menunjuk PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dan PT Jasa Banda Garta Sekuritas sebagai pihak underwriter.

Baca Juga: Benny Tjokro Suntik Dana Lagi ke Hanson International Rp199,94 Miliar

Saat ini, Harvest Time memiliki total aset kurang lebih Rp2 triliun. Salah satu proyek besar yang digarap perseroan adalah Proyek Maja Raya 1 yang merupakan kerjasama dengan PT Armidian Karyatama Tbk serta PT Citra Benua Persada (kelompok usaha Grup Ciputra). "Sudah ada proyek yang sudah jadi, di Maja kan soldout sudah 11.000 rumah, yang sudah handover kira-kira 3.000," kata Benny.

Benny menjelaskan, dana yang terhimpun dari IPO akan digunakan untuk pengembangan perusahaan. Mayoritas, kata dia, akan dialokasikan untuk akuisisi lahan hingga ratusan hektar tergantung dari dana yang berhasil dihimpun dari IPO. Saat ini kepemilikan saham Harvest Time sebesar 80% di bawah Hanson Internasional. Sisanya dimiliki oleh investor individu.

"Sekarang lagi private placement kan, nyuntik sendiri. Saya sendiri mendapat modal, tapi kan cuma 10% maksimal. Pokoknya prinsip company properti enggak pernah small but beautiful, tapi selalu bigger more beautiful biggest most beautiful," ujarnya.

Baca Juga: Wow, Benny Tjokro Suntik Modal Rp175,64 Miliar ke Hanson International

"Cara berekspansi, karena untuk properti, apalagi pembelian lahan, cari bank loan kan enggak boleh. Jadi kita manfaatin betul mekanisme capital market ini untuk ekspansi," tukas dia.

Sebelumnya, entitas anak Hanson Internasional yaitu, PT Armidian Karyatama Tbk telah mencatatkan namanya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten dengan kode ARMY ini menjadi sebagai Emiten ke-16 pada 2017 atau emiten ke-551 yang tercatat di BEI pada 21 Juni 2017 lalu.

(mrt)