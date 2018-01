JAKARTA - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kebijakan penggunaan alat tangkap cantrang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Karena pada awal tahun 2018, isu terkait cantrang kembali muncul kepermukaan paaka demo yang dilakukan oleh nelayan di Kawasan Istana Negara.

Menanggapi hal tersebut Menteri Susi mengatakan, dirinya memutuskan untuk memperpanjang masa penggunaan cantrang hingga pengalihan selesai. Meskipun begitu dirinya tidak menyebutkan secara rinci hingga kapan masa pengalihan itu berlangsung.

“Untuk cantrang kami memutuskan untuk memperpanjang sampai pengalihannya selesai dan kami akan membentuk tim khusus untuk memastikan bahwa pengalihan yang besar-besar itu bisa selesai dalam waktu jangka secepatnya,” ujarnya dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI),Jakarta, Senin (22/1/2018).

Dirinya juga membantah jika aturan pelarangan cantrang telah dicabut. Menurutnya, hanya diberikan keringanan hingga masa transisi tersebut berakhir, setelah selesai maka penggunaan cantrang akan secara resmi di larang.

“Jadi bukan dicabut Peraturan Menteri (larangan cantrang) akan tetapi memberikan masa tenggang tambahan sampai betul-betul peralihan itui selesai dan kita akan adress atau approach by name by addrfess saatu per satu karena sebetulnya tidak banyak,” tegasnya.

Untuk mempercepat dirinya akan membentuk tim khusus yang nantinya akan membantu membimbing dan mengawasi masa transisi tersebut. Sehingga masa transisi bis berjalan dengan cepat.

“Kami menyadari bahwa penggantian alat tangkap itu juga masih belum efektif maka kami akan terus bekerja lebih giat lagi dan lebih serius untuk menyelesaikan bantuan peralihan alat tangkap yang di bawah 10 GT,” jelasnya.

Nantinya lanjut Susi, saat ini pihaknya telah memiliki data nelayan yang masih memnggunakan cantrang. Barulah berdasarkan data yang dipegang dan instruksi Presiden Joko Widodo, tim tersebut akan mendatangi satu persatu nelayan tradisional yang masih menggunakan cantrang. Di mana kerja dari tim khusus ini akan menyesuaikan

“Dari kemarin pelaporan di depan presiden semua sudah didata jumlahnya juga sudah jelas dan kita akan datangi satu per satu sehingga tidak ada kemungkinan konflik ke depan dengan nelayan tradisional, jadi sekali lagi kami tidak mencabut permen tetapi memberikan tambahan waktu dalam rangka pengalihan itu selesai,” jelasnya.

