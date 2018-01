JAKARTA – Percepatan Infrastruktur menjadi suatu program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selama 3 tahun ini, sudah banyak prestasi pembangunan yang telah dicapai oleh mereka berdua. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tidaklah mulus tanpa masalah. Banyak beberapa kejadian buruk yang telah dilalui, seperti kecelakaan kerja.

Di sisi lain, Siapa bilang menabung hanya dilakukan bagi orang-orang dengan berpenghasilan tinggi? Menabung merupakan hal yang harus dilakukan setiap orang. Entah itu orang yang berpenghasilan rendah ataupun tinggi. Tabungan ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga kondisi finansial Anda tetap terjaga di masa depan.

Sementara itu, tepat setahun pasca-pelantikan Presiden Donald Trump, pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan (shutdown) karena Kongres gagal menyetujui anggaran baru.

Infrastruktur Ambruk yang Memakan Korban, dari LRT, MRT hingga Jalan Tol

Kecelakaan kerja itu pun tak tanggung-tanggung, hampir semua proyek nasional pernah mengalaminya. Layaknya LRT baru-baru ini memakan 5 orang luka-luka.

Oleh sebab itu, Okezone mencoba merangkum kecelakaan infrastruktur yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Berikut beberapa proyek dari LRT, MRT hingga jalan tol yang memakan korban.

LRT

1. Crane Proyek LRT Palembang Roboh Timpa 2 Rumah, 8 Warga Luka-Luka

2 rumah warga rusak parah tertimpa pilar pengerjaan Light raul transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan, yang roboh dini hari tadi. Peristiwa yang terjadi di dekat Jembatan Layang (Flyover) Jakabaring itu juga melukai delapan orang.

Informasi dihimpun Okezone menyebutkan, peristiwa terjadi, Selasa (1/8/2017) sekira pukul 03.30 WIB. Mulanya dua operator alat berat Andri dan Bachtiar mengoperasikan crane crouler, mengangkat gerder steel bok atau landasan rel LRT untuk dipasang.

Ketika steel bok sudah di atas, aspalnya ambles sehingga crane seberat 70 ton yang dikendalikan Andri terjungkal ke depan dan bandul crane yang dikendalikan Bachtiar ikut terjatuh menimpa dua rumah milik Saiful di Jalan Gubernur Bastari rusak.

Pekerja LRT bergegas membantu mengeluarkan korban dari rumah, sebelum melaporkan ke polisi. Delapan orang terluka adalah Saiful, Eliana (60), Ilmi (80), Fiktri (8), Athala (2), Rahma (2), Fifi (28), Andri (31).

2.Tiang Proyek LRT di Kelapa Gading Timpa Rumah Warga

Tiang bagian dari proyek konstruksi menimpa rumah warga di Jalan Kelapa Nias Raya Blok PA 3 No 02 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagian konstruksi berwarna biru itu roboh dan menimpa rumah 2 lantai tersebut.

Berdasarkan pantauan Selasa (17/10/2017), sejumlah pekerja berusaha mengevakuasi bagian tiang konstruksi yang roboh dan menimpa rumah warga tersebut.

Bagian konstruksi itu merupakan tiang penyambung untuk infrastruktur light rail transit (LRT) koridor Kelapa Gading. Tiang yang menimpa rumah warga itu dikaitkan ke crane untuk diangkat. Ada dua crane yang dikerahkan. Sementara itu, rumah yang tertimpa itu rusak di bagian atap. Salah seorang saksi mata mengatakan tiang tersebut jatuh pada dini hari tadi.

3. Konstruksi LRT di Kayu Putih Koridor Pulo Gadung-Velodrom Ambruk

Sebuah konstruksi Light Rapid Transit (LRT)‎ di daerah Jakarta Timur, yang berada di Jalan Kayu Putih Raya , Kayu Putih, Pulo Gadung, ambruk pada Senin (22/2/2018) sekira pukul 00.10 WIB.

Akibat ambruknya konstruksi LRT yang menghubungkan Pulo Gadung-Velodrome tersebut melukai lima orang. Lima orang tersebut diduga merupakan para pekerja yang sedang mengerjakan jalur transportasi tersebut.

Sebagaimana informasi tersebut diperoleh Okezone dari akun resmi Twitter ‎Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, @BPBDJakarta, 5 orang jadi korban akibat ambruknya konstruksi LRT.

Mass Rapid Transit (MRT)

1. Beton Proyek MRT Jatuh di Jaksel, Timpa Pengendara Motor yang Sedang Melintas

Sebuah dinding pembatas beton proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Panglima Polem Raya yang bersimpangan dengan Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, roboh. Beton itu kemudian menimpa seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas.

Corporate Secretary PT MRT, Tubagus Hikmatullah mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 22.24 WIB tadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pengendara yang tertimpa beton mengalami luka-luka.

"Pengendara mengalami luka ringan dan segera dibawa ke RS Pertamina oleh pihak kontraktor," kata Tubagus saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/11/2017) malam.

Ia menjelaskan, beton pembatas MRT itu roboh saat para pekerja sedang memasang dinding menggunakan alat berat. Pihak MRT Jakarta lagi menyusun keterangan resmi terkait insiden tersebut.

"Ketika setting ocs parapet sedang berlangsung, tiba-tiba crane truck tersebut tidak stabil dan ocs parapet jatuh ke jalan, melewati batas pengamanan di bawah deck girder yang telah tertutup separuh," pungkasnya.

JALAN TOL

1. Konstruksi Tol Pasuruan-Probolinggo Ambruk

Jalan tol Pasuruan-Probolinggo sepanjang 31,3 km merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa. Pemegang hak konsesi ruas tol ini adalah PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol selaku badan usaha jalan tol (BUJT) yang kepemilikannya 100 persen oleh PT Waskita Toll Road. Bertindak selaku Kontraktor adalah PT. Waskita Karya, konsultan supervisi adalah PT. Virama Karya dan Konsultan PMI PT Monoheksa.

Berdasarkan data kepolisian, akibat ambruknya konstruksi Tol Pasuruan-Probolinggo 1 orang tewas dan 1 orang mengalami luka berat. Pasca ambruknya girder konstruksi tol Pasuruan-Probolinggo pada hari Minggu, (29/10/2017), Kementerian PUPR telah menurunkan tim untuk melakukan evaluasi desain, test dan metode kerja yang dilakukan oleh kontraktor.

Berdasarkan rilis yang diterima Okezone, Kemen PUPR mengakiumendapat penjelasan dari PT. Waskita Karya bahwa, pemasangan girder di Kecamatan Grati memiliki panjang 50,80 meter dalam proses erection menggunakan 2 buah mesin crane berkekuatan 250 ton dan 150 ton.

Pemasangan sudah dimulai sejak hari Sabtu dan menyelesaikan 3 girder. Saat dimulai pemasangan kemudian tali crane putus. Akibatnya girder menyentuh girder lainnya yang sudah terpasang sehingga keempat girder jatuh secara bersamaan.

2. Jembatan Tol Bocimi

Jembatan Tol Bocimi di Kampung Tenggek, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, ambruk, Jumat (22/9/2017). Akibat peristiwa yang menimpa proyek yang masih dalam pengerjaan itu seorang pekerja tewas. Data sementara yang dihimpun dari kepolisian setempat menyebut, tiga orang pekerja proyek menjadi korban. Satu orang tewas di lokasi dan dua orang lainnya mengalami luka berat.

Korban tewas bernama Maman (25), sedangkan pekerja lainnya yaitu Saripudin (35) dan Darwin (30) mengalami luka-luka di bagian kaki dan dilarikan ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan.

3. Crane Rambu VMS Roboh di KM 15 Tol Jakarta-Cikampek

Sebuah crane yang memasang Rambu Variable Message Sign (VMS) roboh di kilometer (km) 15 Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu membuat ruas jalan Tol Halim menuju Jatibening hingga Bekasi Barat tertutup total.

Pengguna jalan yang akan melintas di ruas jalur ini dapat menggunakan jalan alternatif. Ruas jalan yang bisa dilalui antara lain, keluar dan masuk dari Gerbang Tol Kalimalang, Bekasi Barat untuk pengguna jalan yang akan menuju Jakarta.

Mau Menabung tapi Gaji Hanya Rp4 Juta? Ikut Tips di Bawah Ini

Prinsip inilah yang dijelaskan Li Ka Shing sebagai salah satu orang terkaya di Asia. Li Ka Shing mengajarkan bahwa dengan gaji Rp4 juta, Anda bisa menabung, bahkan membeli rumah dan mobil.

Lalu, bagaimana cara menabung dengan gaji hanya Rp4 juta? Li menjelaskan jika Anda bisa membagi pendapatan menjadi beberapa kelompok, berikut ini adalah tips-tips yang dapat Anda ikuti.

1. Menabung Di Awal Gajian

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menyisihkan langsung pendapatan setelah gajian untuk ditabungkan. Prinsip yang baik dalam menabung adalah Anda menyisihkan pendapatan di awal, bukan menabung dari sisa gaji setiap bulannya.

Jika Anda menabung di akhir bulan dengan gaji yang tersisa, tentu saja akan menyebabkan nilai tabungan menjadi fluktuatif, kadang besar, kadang juga bisa kecil. Bahkan, kadang Anda tidak menyisihkan pendapatan sedikitpun untuk ditabungkan. Untuk itu, Anda bisa menyisihkan sekitar 20% pemasukan untuk ditabungkan.

2. Sisihkan 30% Penghasilan untuk Kebutuhan Sehari-Hari

Gunakan 30% pemasukan Anda untuk kebutuhan sehari-hari. Jika ini dirasa susah, cobalah untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat. Misalnya, membawa bekal siang sendiri sehingga akan lebih hemat dibandingkan makan siang di kantin atau restoran.

Anda juga bisa mencoba untuk mengurangi kegiatan-kegiatan konsumtif yang tidak penting. Mulai dari menongkrong di kafe, menonton di bioskop, dan lain sebagainya terlalu sering. Selagi muda sebenarnya tidak masalah jika Anda menerapkan hidup sederhana dan hemat. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi Anda ke depannya.

3. Sisihkan 15% untuk Pengembangan Diri

Tentunya Anda harus tetap mengembangkan diri. Entah itu dari buku, seminar, workshop, ataupun kursus-kursus tertentu yang dapat meng-upgrade skill dan kemampuan yang Anda miliki. Untuk itu, Anda setidaknya perlu menyisihkan 15% pemasukan sebagai dana pengembangan diri.

Tak hanya akan membuat Anda mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat, Anda juga akan mendapatkan teman-teman baru yang mana memiliki pandangan ke depan seperti Anda. Hal ini adalah modal kecil yang begitu bermanfaat untuk masa depan.

4. Memberikan Reward ke Diri Anda Sendiri

Meskipun berhemat, Anda juga perlu untuk memberikan reward ke diri sendiri. Entah itu berbelanja, makan di kafe favorit, hingga berlibur. Reward ini sebagai tanda penghargaan dari kerja keras yang Anda lakukan. Seminimal mungkin rancang liburan Anda setidaknya beberapa kali dalam setahun.

Tak perlu mewah, berlibur ala backpacker juga akan menyenangkan dan membuat Anda mengenal dunia luar. Dengan begitu, nantinya setelah berlibur, Anda bisa lebih fresh kembali dalam bekerja. Untuk pos ini, Anda bisa menyisihkan sekitar 10% dari pemasukan anda setiap bulannya.

5. Jangan Lupa Berinvestasi

Meskipun sudah menabung, penting bagi Anda untuk berinvestasi. Investasi ini dapat digunakan untuk menjamin kondisi keuangan pada masa depan agar lebih baik. Ketika mencapai masa pensiun nanti, Anda bisa menjadikan investasi ini sebagai pemasukan di masa depan.

Ada banyak jenis investasi yang bisa Anda ambil. Mulai dari properti, saham, reksa dana, emas, dan masih banyak lainnya. Anda bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi finansial. Yang terpenting adalah Anda harus memahami bagaimana jalannya investasi tersebut. Untuk pos investasi, Anda bisa menyisihkan 25% pemasukan untuk dana investasi

Rencanakan Keuangan Mulai Saat Ini

Lakukan perencanaan keuangan mulai dari sekarang dan jangan menunda-nundanya. Pengelolaan keuangan yang tepat tentu akan sangat berdampak bagi kondisi keuangan. Bijaklah dalam mengelola keuangan. Jangan menggunakannya untuk hal yang tidak penting. Selain itu, tetap terapkan kebiasaan menabung Anda meskipun gaji akan meningkat di masa depannya.

Pemerintahan AS Tutup Akan Ganggu Ekonomi, Ini Penjelasannya

Tepat setahun pasca-pelantikan Presiden Donald Trump, pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan (shutdown) karena Kongres gagal menyetujui anggaran baru.

Jika tidak segera teratasi, penutupan pemerintahan tersebut dalam jangka pan jang akan berpengaruh pada perekonomian Negeri Paman Sam tersebut.

Penutupan pemerintahan ini menjadi perkembangan mengejutkan dalam politik AS. Fenomena serupa pernah terjadi pada 2013 dan berlangsung selama 16 hari. Namun ini pertama kali terjadi penutupan pemerintahan saat Partai Republik menguasai Kongres dan Gedung Putih.

Akibat shutdown ini, Presiden AS Donald Trump menuduh Demokrat lebih mengkhawatirkan imigran illegal dari pada memperkuat militer atau keamanan di perbatasan selatan yang berbahaya. Ketua Demokrat di Senat Chuck Schumer menyatakan, Trump mendapat tekanan dari kekuatan sayap kanan dalam pemerintahannya.

“Presiden tidak akan bernegosiasi perihal reformasi imigrasi hingga Demokrat berhenti melakukan permainan dan membuka kembali pe me rintahan,” sebut Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders. Anggaran Pemerintah AS seharusnya disetujui pada 1 Oktober lalu, di awal tahun fiskal pemerintahan federal.

Meski demikian Kongres sering gagal memenuhi batas waktu itu dan negosiasi berlanjut hingga tahun baru dan pendanaan lembaga federal diperpanjang secara sementara. Karena Kongres gagal menyepakati perpanjangan untuk pendanaan pemerintahan hingga 16 Februari, lembaga-lembaga federal tutup mulai Sabtu (20/1) pukul 00.01 waktu setempat.

Ratusan ribu pegawai di Departemen Perumahan, Lingkungan, Pendidikan dan Perdagangan akan tetap berada di rumah hari ini. Setengah pegawai di Departemen Keuangan, Kesehatan, Pertahanan dan Transportasi juga tidak akan berangkat kerja. Beberapa monumen nasional, termasuk Patung Liberty di New York, juga tutup.

Meski demikian layanan penting yang melindungi nyawa atau properti manusia akan berlanjut, termasuk keamanan nasional, layanan pos, kontrol lalu lintas udara, layanan medis, pengobatan darurat, bantuan bencana, penjara, perpajakan, dan listrik. Proses pelayanan visa di kedutaan besar (kedubes) AS di seluruh dunia disebutkan tidak akan terganggu.

Dalam jangka pendek, penutupan pemerintahan tidak banyak berpengaruh pada perekonomian AS, tapi dalam jangka panjang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penutupan itu mengakibatkan hilangnya waktu kerja produktif para pegawai dan pendapatan yang dikumpulkan dari tiket harian di taman nasional dan museum.

Perusahaan-perusahaan sektor privat yang memiliki kontrak dengan pemerintah juga dapat terganggu. Belanja perjalanan akan dikurangi sehingga memengaruhi perekonomian lokal.

“Penutupan pemerintahan AS pada Oktober 2013 selama 16 hari diperkirakan mengakibatkan turunnya output perekonomian hingga USD20 miliar, memangkas 0,5% poin tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan pada kuartal IV,” ungkap pernyataan perusahaan pemeringkat Moody’s seperti dikutip New York Times.

Saat penutupan itu, sebanyak 850.000 pegawai federal cuti dengan total 6,6 juta hari kerja. Pemerintah pun mengeluarkan dana untuk menggaji mereka selama cuti sebesar USD2 miliar. Sektor swasta juga terpengaruh. Penciptaan lapangan kerja terhenti pada periode itu hingga sebesar 120.000 lapangan kerja selama dua pekan.

“Secara keseluruhan, penutupan berdampak mengurangi pertumbuhan ekonomi 0,1% per pekan dan mungkin lebih,” papar laporan Badan Riset Kongres AS dalam laporan 2014. Standard & Poor’s menyatakan, penutupan pemerintahan dapat memangkas output ekonomi USD6,5 miliar per pekan.

“Dampak penutupan tidak hanya dialami Washington dan para pegawainya, tapi juga dirasakan seluruh sektor di segenap penjuru negeri, mulai dari pusat perbelanjaan hingga taman nasional, dari kon traktor hingga perhotel an,” kata Beth Ann Bovino, Kepala Ekonom AS di S&P.

Rupiah Diuntungkan

Shutdown atau penghentian sementara operasional pemerintahan di AS diprediksi berlangsung dari minggu keempat Januari hingga minggu kedua Februari 2018.

Pengamat ekonomi Institute for Develompent of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira memprediksi dampak terjadinya shutdown bagi Indonesia secara temporer sangat minim ke nilai tukar rupiah.

“Proyeksi rupiah masih berada dalam rentang yang terkendali di kisaran Rp13.350-13.400 ketika terjadi shutdown. Ini disebabkan pada masa shutdown, dolar AS cenderung melemah terhadap mata uang negara lain,” ujarnya.

Menurut Bhima, terjadinya shutdown akan menyebabkan prospek pemulihan ekonomi AS bisa terganggu. Dalam posisi ini justru rupiah akan diuntungkan.

“IHSG pun masih tetap positif di angka 6.490-6.500, didorong oleh sentimen investor dalam negeri terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Dalam konteks persiapan menghadapi rencana shutdown saat ini, cadangan devisa Indonesia masih cukup untuk stabilisasi kurs. Angka terakhir bulan Desember 2017 cadangan devisa berada di posisi USD130 miliar.

“Sebagai safety net atau jaring pengaman terhadap gejolak eksternal, cadangan devisa harus terus di tingkatkan nilai maupun kualitasnya dengan mendorong devisa ekspor nonmigas serta devisa pariwisata. Bank Indonesia juga perlu terus memantau resiliensi atau ketahanan fundamental ekonomi terhadap tekanan global,” papar Bhima.

Menurut dia, yang perlu dikhawatirkan adalah bila shutdown berlangsung dalam jangka panjang lebih dari 2 minggu. Dengan pertumbuhan ekonomi AS pada 2017 tercatat sebesar 3,2% pada triwulan III 2017 atau tercepat dalam 3 tahun terakhir, rencana shutdown akan menurunkan prospek ekonomi AS.

“Secara spesifik jika shutdown berlangsung cukup lama, kinerja perdagangan Indonesia ke AS berpotensi terganggu sehingga kinerja ekspor Indonesia sepanjang 2018 berpotensi menurun,” jelasnya.

Berdasarkan data BPS pada 2017, porsi ekspor Indonesia ke AS mencapai 11,2% dari total ekspor atau senilai USD17,1 miliar.

Pemerintah didesak untuk mempersiapkan mitigasi risiko. Salah satunya dengan memperluas pasar ekspor ke negara alternatif sehingga ketergantungan terhadap AS berkurang.

Dari sisi investasi langsung sepanjang Januari-September 2017 berdasarkan data BPKM, realisasi investasi AS di Indonesia berada di peringkat keempat sebesar USD1,53 miliar atau naik USD1,1 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Tren positif investasi AS pada 2018 bisa terkoreksi akibat terjadinya shutdown, ditambah adanya reformasi kebijakan AS yang mulai berlaku efektif. Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu terus melanjutkan reformasi investasi, khususnya percepatan perizinan, deregulasi, dan evaluasi insentif fiskal. Harapannya efek negatif investasi AS yang berkurang bisa di-off-set oleh kenaikan investasi dari negara lain,” tutur Bhima.

Dampak shutdown di pasar keuangan akan berimplikasi pada naiknya yield surat utang yang mencerminkan kenaikan risiko serta keluarnya modal asing dari negara berkembang. Sepanjang 2017, berdasarkan laporan Bloomberg, dana asing yang keluar dari bursa saham (nett sales) Indonesia mencapai USD2,96 miliar atau hampir Rp40 triliun.