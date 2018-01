JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat tutup sementara atau dikenal government shutdown yang terjadi pada Sabtu 20 Januari 2018. Tutupnya pemerintah AS disebabkan pengajuan anggaran operasional gagal disepakati oleh Senat.

Ini bukanlah pertama kalinya terjadi perselisihan dalam pembahasan anggaran dalam parlemen AS, bahkan tercatat AS telah mengalami 18 kali shutdown sejak empat dekade lalu. Lalu apa dampak dari tutupnya pemerintah AS sejak 2013?

Penutupan pemerintah AS pada 2013 merupakan yang paling merugikan sepanjang sejarah. Diperkirakan, pada 2013 lalu Pemerintah AS kehilangan USD20 miliar.

