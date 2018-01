JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat. Rupiah pada perdagangan mata uang seharga Rp13.319 per USD.

Bloomberg Dollar Index mencatat, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate menguat 31 poin atau 0,23% menjadi Rp13.319 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.304-Rp13.339 per USD.

Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 31 poin atau 0,23% menjadi Rp13.316 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.303 per USD hingga Rp13.347 per USD.

Samuel Sekuritas memprediksi Rupiah bergerak menguat. Rupiah kemungkinan bergerak menguat dibantu sentimen positif kuatnya harga komoditas setelah IMF menaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 3.9% pada tahun 2018 atau naik 0.2% dari prediksi sebelumnya.

"Selain itu berlanjutnya government shutdown di AS hingga hari senin diperkirakan masih akan menjadi katalis positif bagi rupiah pada perdagangan hari ini. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.300 per USD–Rp13.320 per USD," ujar riset Samuel Sekuritas.

(rzy)