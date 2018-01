JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengemukakan kekecewaan atas tindakan Parlemen Eropa (PE) yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada tahun 2021.

Di sisi lain, PT Angkasa Pura II resmi mengelola jasa kebandarudaraan di Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati, Majalengka.

Sementara itu, ada beberapa wilayah yang menawarkan biaya tinggi untuk berlibur. Bahkan, ada beberapa kota di dunia yang hanya bisa dikunjungi mereka berkantong tebal saja.

Uni Eropa Stop Gunakan Sawit, Ini Dampaknya ke Perdagangan Indonesia

Kebijakan yang diskriminatif ini, sebagaimana dirilis lewat website Kemlu, tercermin dalam pemungutan suara di PE terhadap the draft of Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources dalam sesi pleno, 17 Januari 2018.

Menyikapi keputusan tersebut, Pemerintah Indonesia memahami meski keputusan PE tersebut belum final namun akan mempengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa (UE) serta memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota UE dan berbagai institusi UE dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan.

“Sangat disayangkan, sebagai institusi terhormat, PE melakukan tindakan ini tidak hanya sekali tetapi berulang kali. Contoh terakhir adalah resolusi tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests dengan kesimpulan yang melenceng dan bias terhadap kelapa sawit,” demikian seperti dikutip laman Setkab, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Parlemen Eropa, secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang sebagai global land bank bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya.

“Kelapa sawit juga sepuluh kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa. Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber energi terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis daripada upaya pelestarian lingkungan semata,” bunyi rilis yang dikeluarkan oleh Kemlu.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Lebih lanjut, industri minyak sawit Indonesia telah terbukti berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals.

“Proses selanjutnya dan keputusan akhir RED II dipastikan akan berdampak pada fondasi hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa yang terus tumbuh berdasarkan nilai saling menghormati kepentingan masing-masing,” tulisnya.

Kota-Kota Termahal untuk Liburan, dari Zurich hingga Venesia Masa liburan selalu menyenangkan. Banyak tempat di dunia yang bisa dijadikan destinasi favorit seseorang ketika pergi melancong. Namun tak semua lokasi pelesiran menawarkan biaya ramah dengan kantong. Bahkan, ada beberapa kota di dunia yang hanya bisa dikunjungi mereka berkantong tebal saja. Berikut 10 kota termahal untuk liburan 1. Zurich, Swiss 170,43 pound sterling (Rp2,8 juta per hari) 2. New York, Amerika Serikat (AS) 157,20 pound sterling (Rp2,62 juta per hari) 3. Copenhagen, Denmark 150,72 pound sterling (Rp2,51 juta per hari 4. Oslo, Norwegia 147,36 pound sterling (Rp2,45 juta per hari) 5. Stockholm, Swedia 131,14 pound sterling (Rp2,18 juta per hari) 6. Venesia, Italia 127,03 pound sterling (Rp2,12 juta per hari) 7. Amsterdam, Belanda 126,47 pound sterling (Rp2,1 juta per hari) 8. Honolulu, AS 124,33 pound sterling (Rp2,07 juta per hari) 9. Roma, Italia 123,37 pound sterling (Rp2,05 juta per hari) 10. Caracas, Venezuela 123,08 pound sterling (Rp2,05 juta per hari) Kota Wisata Murah Indonesia Batu-Malang Kota Batu merupakan destinasi nomor satu di sebelah timur Pulau Jawa. Kota di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut ini menawarkan suasana alam hijau segar dan sejuk. Tempat rekreasi di lokasi ini dikenal ramah keluarga dan tentunya ramah kantong. Alun-Alun Kota Batu misalnya. Sebagai sebuah alun-alun, wisata rakyat ini sangat murah meriah. Cukup datang ke satu tempat saja, Anda bisa menikmati berbagai wahana serta fasilitas. Batam Sebagai kota terbesar di Kep. Riau, Batam menjadi destinasi andalan yang identik dengan pusat berbelanja. Kota ini juga dikenal dengan keindahan baharinya, karena itu tak jarang beberapa orang memilih Batam untuk relaksasi bersama keluarga. Selain pantai, ada banyak tempat wisata yang bisa dicoba oleh wisatawan. Tempat itu antara lain Mega Wisata Ocarina Park, Queen Garden Waterboom, Kampung Vietnam, Bukit Senyum, Alun-alun Engku, dan tentunya Nagoya Hill. Kota Bandung Bagi yang tak ingin merogoh kocek kantong terlalu banyak, berbagai aneka taman tematik di Kota Bandung bisa dijadikan pilihan tepat untuk liburan keluarga. Selain sejumlah taman indah yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain dan berfoto bersama, kota kembang juga kaya akan wisata kulinernya. Alun-Alun Kota Bandung menjadi destinasi piknik yang tak kalah asyik. Malioboro-Yogyakarta Yogyakarta adalah destinasi paling tepat liburan untuk belajar budaya sekaligus wisata kuliner murah. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi tentunya adalah Jalan Malioboro. Di kawasan ini Anda bisa mengajak keluarga berburu dan belajar membatik, berbelanja dalam suasana tradisional di Pasar Beringharjo, menapak sejarah ke Benteng Vredeburg, hingga berfoto di depan Tugu Yogyakarta yang ikonik. Singaraja-Bali Sisi utara Pulau Bali ini menawarkan rekreasi keluarga dalam suasana lebih intim, tanpa hiruk pikuk seperti Kuta. Sampai saat ini, Pantai Lovina masih menjadi primadona wisata Singaraja. Di pantai berpasir hitam tersebut, wisatawan bisa mengajak keluarga merasakan pengalaman langka melaut bersama lumba-lumba. Singaraja juga memiliki Taman Nasional Bali Barat yang bisa memberikan rekreasi sekaligus edukasi alam untuk anak-anak. Angkasa Pura II Jadi Operator Bandara Kertajati hingga 2035 Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, pengelolaan tersebut melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) bersama dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat. Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Dirut AP II PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawa dan Direktur Utama PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat Virda Dimas Ekaputra yang disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. Baca juga: AP II dan BIJB Sepakati Kerjasama Operasi Selama 17 Tahun Ditandatanganinya PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari framework commitment (komitmen kerangka kerja) dan nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama dengan PT BIJB pada bulan Juli 2017 silam sehingga akan menempatkan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai operator atau pengelola Bandara Internasional Jawa Barat untuk melaksanakan kerjasama operasi (KSO) Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan terhadap bandara selama jangka waktu perjanjian. "AP II akan mengoperasikan seluruh aset sisi darat dari BIJB termasuk terkait dengan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Jasa Terkait Bandara. Intinya secara keseluruhan operasional BIJB akan dilaksanakan oleh AP II dan kami yakin kehadiran kami dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah setempat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta. Jangka waktu kerja sama operasi ini akan terjalin dan berlaku selama 17 tahun di mana PT Angkasa Pura II (Persero) akan mengelola BIJB sampai dengan tahun 2035 dengan kepemilikan saham korporasi antara 25%-49%. Baca juga: Kelanjutan Bandara Kertajati Tunggu Kesepakatan AP II dan BIJB Usai penandatangan PKS tersebut, rencana selajutnya PT Angkasa Pura II (Persero) akan membentuk tim kesiapan operasi dan transfer bandara (Orat) bersama dengan PT BIJB dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. "Nantinya Tim Orat akan bertugas untuk mengatur persiapan pra-operasi bandara guna memastikan kesiapan operasional bandara, termasuk melakukan inventarisasi aset dan `due diligence` yang diperlukan," katanya. Setelah penandatangan tersebut, AP II akan fokus pada tiga hal yaitu percepatan penyelesaian konstruksi proyek, percepatan operasi bandara untuk mendukung Penerbangan Angkutan Haji pada Juni 2018 dan penambahan perpanjangan landas pacu dari 2.500 meter x 60 m menjadi 3.000 meter x 60 meter. Dalam pengoperasian tahap awal, BIJB memiliki terminal berkapasitas lima juta penumpang per tahun dan direncanakan akan dikembangkan kapasitas maksimalnya untuk dapat melayani 18 juta penumpang per tahun. "Nantinya di BIJB ini juga akan kami implementasikan dan tingkatkan soft infrastructure seperti bandara AP II lainnya dalam memberikan pelayanan kepada penumpang dalam program Smart Airport untuk meningkatkan pengalaman konsumen melalui aplikasi mobile dan mengefisiensikan kegiatan operasional bandara dengan membangun infrastruktur digital di BIJB. Salah satunya adalah dengan penggunaan aplikasi mobile Indoneaia Airporta dan juga aplikasi operasional iPerform," kata Awaluddin.