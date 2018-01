JAKARTA - Kisruh dalam tubuh maskapai penerbangan plat mereh, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) makin memanas. Serikat pekerja PT Garuda Indonesia Bersatu yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengevaluasi pembenahan manajamen perseroan yang dinilai tidak selaras dengan visi perusahaan untuk melakukan efisiensi.

Tidak tinggal diam, pihak manajemen menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi. Termasuk, alasan adanya pemotongan hari libur dari sebelumnya 8 hari libur menjadi 7 hari libur dalam sebulan.

Direktur Operasional Garuda Indonesia Triyanto Moeharsono mengakui, saat ini perseroan tengah kekurangan tenaga penerbang. Triyanto menyatakan telah melakukan negosiasi dengan pihak pilot terkait pengurangan jatah libur. Tentunya ada kompensasi yang diberikan bagi para pilot tersebut.

"Perusahaan melakukan ekspansi yang cukup besar, ini tidak dibarengi dengan penyediaan SDM," ungkap dia di Restoran Manggar, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Di sisi lain dengan kapasitas SDM yang terbatas, perusahaan dengan kode saham GIAA dituntut untuk meningkatkan kinerja karena laporan keuangan masih mendapatkan rapor merah. Hingga kuartal III 2017 Garuda Indonesia masih mencatatkan rugi hingga USD221,9 miliar atau senilai Rp3 triliun mengacu kurs Rp13.500.

"Waktu berjalan, kapasitas agak terbatas, sehingga kami kurang kencang larinya dan ini butuh penyesuaian. Sehingga kami bernegosiasi dengan asosiasi 'boleh tidak kami pinjam jam istriahatnya?' pinta dia.

Triyanto mengatakan bahwa pihak perseroan telah melakukan pembahasan mengenai pemangkasan hari libur kepada asosiasi. "Memang kami lihat dengan ini operasional kami tetap lancar. Saya rasa ini tetap profesional," kata dia.

Sebagai gambaran, penerbangan Garuda Indonesia dalam sehari kurang lebih mencapai 636 penerbangan. Sementara jumlah penerbang sebanyak 1.327 termasuk captain dan co-pilot.

Ada rasio masing-masing untuk setiap pesawat bagi komposisi dan kebutuhan karyawan dalam satu kali penerbangan. Sebagai contoh untuk pesawat jenis Boeing 777-300 ER rasionya adalah 10,2. Artinya, dalam 10 pesawat harus memiliki 102 pasang pilot dan co pilot.

Berikut 6 poin yang dinilai serikat pekerja harus dievaluasi :

1. Program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan cenderung sangat sporadis dan yang terjadi adalah cutting cost sehingga menganggu kegiatan operasional.

2 Terjadi pembengkakakn biaya organisasi karena jumlah direksi saat ini 9 orang sementara sebelumnya hanya 6 orang. Di mana penambahan direksi tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi dan penambahan direksi tersebut juga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan sebelumnya.

3. Penambahan armada tidak diikuti dengan kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan cargo, di mana peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6% sementara peningkatan biaya sebesar 12,6%.

4. Kinerja keuangan Garuda indonesia sampai dengan kuartal lIl 2017 semakin meroset dengan kerugian USD207,5 milliar dan juga nilai saham Garuda kode GlAA per 19 januari 2018 per lembar hanya Rp314 per lembar saham mengalami penurunan sebesar 58% dari nilai saham pada saat IPO.

5. Terjadi penurunan kinerja operasional Garuda indonesia yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan, yang paling signifikan terjadi pada bulan Desember pada masa puncak liburan dan kondisi ini sangat merusak citra perusahaan.

6. Kondisi Hubungan industrial saat ini tidak harmonus karena Perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Profesi yang sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan perselisihan.