JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis layaknya pembukaan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Rupiah pagi ini dibuka ke level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate menguat 9 poin atau 0,07% menjadi Rp13.322 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di angka Rp13.316-Rp13.330 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 2 poin atau 0,02% menjadi Rp13.316 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.311 per USD hingga Rp13.323 per USD.

Seperti diketahui, hari ini bursa saham Indonesia masih melanjutkan penguatan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,43 poin atau 0,01% ke 6.635,76.

Membuka perdagangan, ada 22 saham menguat, 4 saham melemah, dan 19 saham stagnan. Pagi ini, telah terjadi transaksi perdagangan mencapai Rp37 miliar dari 11,67 juta lembar saham diperdagangkan.

(rzy)