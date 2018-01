JAKARTA - PT MNC Sekuritas menargetkan akan menambah 20 point of sales lagi hingga akhir tahun 2018 ini. Pada awal tahun ini, MNC Sekuritas sudah menambah tiga point of sales sehingga saat ini total jumlahnya telah mencapai 105 point of sales.

Direktur Utama PT MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan, ke-20 point of sales itu terdiri dari wilayah baru dan juga wilayah relokasi dari gerai yang dinilai kurang aktif.

"Kita targetnya kan punya 120 point of sales tapi semuanya aktif untuk transaksi. Ada wilayah baru seperti Maluku utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat. Sama yang kurang bagus kita mau tutup. Pokoknya biar aktivitas semua," ujarnya saat ditemui di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Khusus untuk relokasi, Susy menyebut belum bisa menyebutkan secara pasti jumlah point of sales yang akan direlokasi. Pasalnya, saat ini dirinya terus melakukan review kepada seluruh point of sales milik MNC Sekuritas.

Setelah itu, dirinya akan melihat jumlah nasabah dan transaksi yang ada pada masing-masing gerai. Barulah kemudian, dirinya akan memutuskan apakah poin of sales tersebut akan tetap dibuka atau ditutup.

"Belum tahu lagi review datanya. Tapi yang jelas kita ingin semua point of sales aktif. Jadi bukan hanya ceremonial pembukaan saja kita ingin galeri MNC Sekuritas aktif investasi," jelasnya.

Dengan relokasi dan penambahan point of sales baru, dirinya menargetkan total nasabah pada tahun ini bisa mencapai 40.000 nasabah. Artinya target tersebut meningkat sekitar 12.000 nasabah dari realisasi tahun lalu.

"Tahun ini kita targetnya 40.000. Sekarang sudah 30.000. Sebenarnya tutup tahun di 28.000, sebulan ini kita kurang lebih sudah 32.000," jelasnya.

Sebagai informasi, hari ini PT MNC Sekuritas membuka point of sales ke 105nya di Kampus Universitas Mercu Buana, Jakarta. Sebelumnya, MNC Sekuritas juga telah membuka dua point of sales pada bulan dan tahun yang sama, yakni di Cirebon dan juga di Kendari.

