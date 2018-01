NEW YORK - Indeks S&P dan Dow Jones berada di jalur untuk mencatatkan rekor, menyusul serangkaian pendapatan dari raksasa industri termasuk General Electric dan United Technologies.

Saham GE naik 4% premarket setelah hasil kuartalannya melampaui ekspektasi para analis. Saham komponen Dow sempat mengalami pemukulan dalam sepekan terakhir, turun lebih dari 3% tahun ini, dibandingkan dengan kenaikan 6% untuk indeks blue-chip.

Indeks Dow Jones naik 98 poin atau 0,37% dengan 27.874 saham diperdagangkan, indeks S&P 500 naik 9 poin atau 0,32%, dengan 146.561 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 e-minis NQc1 naik 20,5 poin atau 0,29% dengan 35.731 saham diperdagangkan.

Saham United Technologies (UTX.N) turun 0,9% dan saham General Dynamics (GD.N) turun 2,05% menyusul hasil yang memuaskan. Dolar AS menyentuh titik terendah baru, setelah Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan di World Economic Forum bahwa dia menyambut baik pelemahn dolas AS.

Kekhawatiran tentang sikap proteksionisme telah menambah kesengsaraan dolar AS setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif untuk mesin cuci impor dan panel surya. Penurunan terbaru dolar mengikuti kelemahan berkepanjangan sejak 2017.

Pertumbuhan pendapatan untuk perusahaan di indeks S&P 500 untuk kuartal keempat diperkirakan 12,4%. Dari 68 perusahaan di indeks patokan yang telah membukukan hasil, 76,5% telah melampaui ekspektasi Wall Street.

(mrt)