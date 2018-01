NEW YORK - Kurs dolar AS melemah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa negaranya menyambut baik pelemahan mata uang greenback.

Mnuchin mengatakan di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) bahwa penurunan dolar AS itu baik untuk para eksportir AS, menunjukkan bahwa dia tidak khawatir dengan penurunan mata uang baru-baru ini.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun satu persen menjadi 89,225 pada pukul 15.00 waktu setempat (20.00 GMT).

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,2404 dari USD1,2294 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,4214 dari USD1,4000 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,8079 dari USD0,7996.

Dolar AS dibeli 109,05 yen Jepang, lebih rendah dari 110,33 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga melemah menjadi 0,9453 franc Swiss dari 0,9581 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2321 dolar Kanada dari 1,2435 dolar Kanada.

(dni)