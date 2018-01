JAKARTA - Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat. Rupiah pagi ini bergerak ke Rp13.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 36 poin atau 0,27% ke Rp13.278 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada dalam kisaran Rp13.274-Rp13.298 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 31 poin atau 0,23% menjadi Rp13.278 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.276 per USD hingga Rp13.311 per USD.

Sebelumnya, Kurs dolar AS melemah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa negaranya menyambut baik pelemahan mata uang greenback.

Mnuchin mengatakan di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) bahwa penurunan dolar AS itu baik untuk para eksportir AS, menunjukkan bahwa dia tidak khawatir dengan penurunan mata uang baru-baru ini.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun satu persen menjadi 89,225 pada pukul 15.00 waktu setempat.

(rzy)