JAKARTA - MNC Play dinobatkan sebagai Prestige Brand dalam kategori Internet Service Provider di Indonesia Prestige Brand Award (IPBA) 2018. Penghargaan ini adalah yang pertama diraih MNC Play di tahun 2018.

Baca Juga: MNC Play Support Internet Jakarta Marketing Week

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan Kami akan terus berinovasi dan melakukan perbaikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan," ungkap Direktur Komersial MNC Play Ade Tjendra di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurutnya, MNC Play hadir sebagai perusahaan internet service provider di Indonesia sejak 2013 dengan teknologi FTTH (Fiber To The Home). Selain koneksi internet dengan kecepatan mencapai 1 Gbps, MNC Play juga menghadirkan layanan Interactive Cable TV dengan ratusan saluran HD ready dan berbagai kemampuan interaktif. Di antaranya saluran HD tersebut seperti TV On Demand, Time Shift, TV Anywhere, dan Video On Demand.

Baca Juga: MNC Play Dukung Festival Marketing Indonesia

Tidak hanya itu, MNC Play terus mengembangkan layanan internet yang cepat dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dalam waktu dekat, MNC Play akan meluncurkan Smart Security untuk memberikan keamanan terlengkap (integrated smart security system) dengan menggunakan satu perangkat Smart Security Controller yang terkoneksi internet MNC Play dan menggunakan aplikasi smartphone untuk lebih menjamin keamanan di rumah pelanggan," jelasnya.

Baca Juga: MNC Play Media Ikut Serta Indonesia Marketeers Festival

Ade berharap inovasi yang dilakukan MNC Play dapat terus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dia juga menjelaskan, tahun ini Warta Ekonomi untuk kedua kalinya memberikan penghargaan pada merek produk dan jasa di Indonesia yang memiliki prestige terbaik selama 2017. Dengan demikian MNC Play turut bangga bisa memenangkan penghargaan tersebut.

"Merek dengan prestige terbaik adalah produk dan jasa yang memiliki ekuitas merek yang tinggi mulai dari pengenalan merek, pembelian, sampai loyalitas konsumen yang tinggi. MNC Play mendapatkannya artinya kita sudah sangat baik," tukasnya.

(kmj)