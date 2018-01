JAKARTA - Pemerintah harus ambil langkah bijak dalam menyikapi tingginya harga minyak mentah dunia. Di mana dalam asumsi makro ekonomi 2018 diproyeksikan harga minyak USD48 per barel, sedangkan saat ini USD60-USD70 per barel.

Institute for Develompment of Economics and Finance (Indef) menilai untuk mengubah asumsi makro 2018 kemungkinan besar tidak bisa, karena pembahasannya dilakukan saat APBN-P 2018. Oleh karena itu, pilihannya membuat kebijakan pengelolaan dan antisipasi tingginya harga minyak.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mencontohkan, pemerintah bisa memutuskan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan jenis Premium, Solar dan minyak tanah. Pasalnya, harga BBM penugasan saat ini sudah tidak lagi ekonomi.

"Exit policy tidak hanya ubah APBN, hadapi itu skenario harga minyak dengan naikan harga Premium. Tapi kembali lagi apakah Presiden berani menaikkan di tahun politik," tuturnya di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurutnya, ketika harga BBM penugasan tidak dinaikkan maka potensi bengkaknya subsidi energi semakin besar. Pasalnya, tanggungan Pertamina untuk menutupi gap harga jual Premium yang seharusnya tidak lagi Rp6.550 per liter, semakin besar.

"Ini kan penugasan ke Pertamina jadi harus diberikan uangnya, bisa dengan PMN atau dengan kombinasi. Yang penting pemerintah punya policy yang jelas untuk merespons tidak sesuainya asumsi harga minyak dalam APBN," tuturnya.

Enny mengatakan, segala keputusan ini memang harus dikalkulasi lebih detail oleh pemerintah. Di samping sekarang tahun politik, maka risiko penurunan daya beli masyarakat harus diperhatikan.

Sebagai informasi, berdasarkan analisis INDEF, dengan memasukan formula nilai tukar Rupiah Rp13.200 per USD dan asumsi harga minyak dunia USD70 per barel. Harga keekonomian BBM jenis Premium seharusnya Rp8.925 bukan Rp6.550 per liter, kemudian minyak tanah Rp7.592 dan Solar Rp9.058.

(rzy)