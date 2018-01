JAKARTA - Jaringan toko ritel mainan Toys R Us berencana menutup sebanyak 180 toko di Amerika Serikat (AS) atau seperlima dari total toko di AS. Hal ini dilakukan Toys R Us sebagai upaya untuk merestrukturisasi perusahaan dan menghindari kebangkrutan.

Akan tetapi, penutupan toko-toko ini masih memerlukan persetujuan dari pengadilan. Namun, di sisi lain, manajemen berencana menutup toko di sejumlah lokasi mulai awal Februari hingga pertengahan April.

Padahal, baru empat bulan yang lalu Toys R Us mengajukan dokumen kebangkrutan karena penjualannya berkurang dan utang yang menumpuk. Apalagi persaingan yang ketat seperti dengan Amazon, Walmart and Target, dan perusahaan pun berjuang memenuhi kebutuhan konsumen secara online.

Baca Selengkapnya: Toys R Us Tutup 180 Toko di Amerika

(mrt)