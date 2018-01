JAKARTA - Di tengah tantangan era digital dan tren e-commerce, perusahaan ritel Jepang Daiso Industries Co Ltd pantang mundur.

Perusahaan dengan 100.000 ragam produk itu terus melebarkan sayap bisnis ke seluruh dunia. Kini Daiso bisa ditemui di 26 negara dengan hampir 4.000 gerai konvensional, 2.800 di antaranya di Jepang. Pendapatan tahunan Daiso ditaksir melampaui USD4 miliar pada 2015.

Teranyar, pada musim panas ini toko ritel yang identik dengan barang-barang lucu dan unik itu akan membuka toko di Israel bekerja sama dengan Union Group, perusahaan franchisee yang juga menangani impor produk Toyota dan Lexus di Israel. Di Israel, Daiso akan bersaing dengan berbagai perusahaan ritel lain, seperti Max Stock dan Hastock yang juga memiliki banyak toko dan harga murah.

Baca Juga: Transformasi Penjualan Ritel Dipicu Perubahan Pola Belanja

Perusahaan waralaba asal Negeri Matahari Terbit berencana memasarkan 100.000 ragam produk dengan harga pas biasanya serba USD1. Barang-barang yang dijajakan mulai perabotan dan perkakas rumah tangga, perlengkapan kamar mandi, perlengkapan ruang tamu, mainan, peralatan mekanik, peralatan berkebun, elektronik, hingga pernak-pernik unik, dan kartu ucapan selamat ulang tahun.

Di luar negara asalnya, Daiso kebanyakan beroperasi di Asia, Teluk Persia, dan Amerika Latin. Berdasarkan laporan The Economist, perusahaan milik Daiso Sangyo Corp itu mendominasi sektor ritel dengan penjualan di negara Jepang saja mencapai USD5,8 miliar-7,7 miliar.

Daiso juga baru saja membuka toko kedua di Ajman, Uni Emirates Arab (UEA), awal tahun ini. Atas pembukaan toko baru tersebut, jum lah toko Daiso di negara Teluk kini mencapai 52 gerai. Perusahaan yang didirikan pada 1977 itu dapat beroperasi di Timur Tengah setelah meneken kepemilikan waralaba gabungan bersama Lals Group dan Damas Group.

Baca Juga: Konsumsi Masyarakat di Luar Rumah Semakin Meningkat, Begini Penjelasannya

Daiso menjual 70.000 ragam produk di Ajman dan masih berencana melanjutkan ekspansi di negara Teluk pada tahun ini.

“Kami dengan bangga mengatakan Daiso merupakan salah satu merek yang paling dicintai di sini. Toko ke-52 ini merupakan realisasi du kungan dari para pelanggan kami,” kata COO Daiso di negara Teluk Manu Mulchandani.

Daiso tumbuh secara agresif di Timur Tengah tanpa ada tanda-tanda melam bat. Sebelumnya Daiso membuka toko baru di Sahara Centre dengan luas lahan mencapai 612 meter persegi. “Bagian substansial bisnis mendunia Daiso tidak terlepas dari peranan pemerintah kawasan Negara Teluk dan loyalitas pelanggan,” ujar Manu.

Daiso pertama kali membuka toko di negara Teluk pada 2004. Saat itu Daiso membuka toko di Lamcy Plaza di UEA. Sekarang Daiso memiliki 32 toko di UEA dan 17 toko di Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain. Selain menjajakan barangbarang pabrikan Jepang, Daiso juga menjajakan barang-barang lokal dan impor di kawasan Timur Tengah.

Pada akhir tahun lalu Daiso juga merayakan pembukaan toko baru di Westfield Oakridge, 925 Blossom Hill Rd #1413, San Jose, California, Amerika Serikat (AS). Dengan banderol serba USD1,5 per item, Daiso terus tumbuh dengan cepat di AS. Toko tersebut menjadi toko Daiso ke-18 di California Utara dengan ribuan ragam produk berkualitas.

Dengan melakukan kemitraan bersama Robinsons Retail Holdings Inc, Daiso juga membuka toko ke-60 di UP Town Center, Kota Quezon, Filipina, Maret tahun lalu. Manajer Marketing Daiso Filipina Bernice Jayne Caioa- Bunoan, mengatakan, Daiso akan berusaha membuka lebih banyak toko di Filipina karena potensinya bagus.

“Kami ingin membuka toko di Naga, Iligan, Ayala Malls Feliz di Cainta, dan Cloverleaf di Balintawak,” kata Caioa- Bunoan kepada BusinessWorld saat itu.

Daiso memamerkan konsep rancangan baru pada toko ke-60 mereka di Filipina. Hal ini juga sesuai misi Daiso global, yaitu menciptakan toko dengan value unik. “Tidak penat kan? Rancangannya modern, tapi nuansa Jepangnya masih kuat,” ujarnya.

Sebagian besar produk Daiso di Filipina dijual dengan harga 88 peso atau sekitar Rp23.000, tapi ada juga yang dijual seharga 188 peso dan 288 peso. Target pasarnya adalah wanita berusia 30 tahunan dan/atau orang yang sudah berumah tangga. “Karena itu, kami lebih banyak menjual per lengkapan kebersihan dan dapur, diikuti produk lain,“ kata Caioa-Bunoan.

Produk lain yang dimaksud ialah perangkat elektronik berukuran kecil. Pada tahun lalu produk hewan peliharaan seperti baju, makanan, dan aksesori hewan sangat laku keras di Daiso Filipina, terutama di UP Town Center mengingat Mall Ayala sangat ber sahabat dengan hewan peliharaan. Aksesori mobil dan motor juga banyak diburu pelanggan pria.

Daiso yang bersaing dengan perusahaan ritel lokal atau sesama peritel asal Jepang coba menjajakan produk yang sulit ditemukan dan berkualitas. “Semua barang ini dipasok dari Daiso Global yang sudah memeriksa kualitas barang dengan teliti. Semua barang sudah teruji. Kami tidak memesan langsung dari pemasok,” kata Caioa- Bunoan.

Di Jepang, Daiso terkenal dengan konsep serba 100 yen. Meski menjual barang dengan harga murah, Daiso bermain dalam volume mengingat sebagian besar pelanggannya jarang yang membeli satu item . Sejak 2004 Daiso mulai menjual produk dengan kelipatan 100 yen seperti 200, 300, 400, atau 500 yen sesuai dengan jenis item.

Seiring dengan tren belanja online atau e-commerce, konsumen Daiso di beberapa negara seperti Jepang dan Amerika juga bisa melakukan pembelian produk di toko online Daiso.

Di Indonesia sendiri, Daiso sudah merambah empat kota yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Tangerang. Jumlah gerai mencapai 14 gerai dan hampir seluruhnya berlokasi di dalam pusat perbelanjaan atau mal. Harga yang dipatok rata-rata Rp25.000 per item. (Muh Shamil)