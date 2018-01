JAKARTA - Sebagai pencari kerja ada hal yang harus Anda ketahui yakni pentingnya memiliki jaringan melalui media sosial. Pemilik perusahaan bisa jadi membagikan informasi perusahaannya lewat Twitter, atau bahkan rekan kerja di perusahaan terdahulu dapat menjadi sumber perkerjaan baru lewat relasi di Facebook.

Meski media sosial begitu kuat menjaga jaringan, kendati demikian hal tersebut tidak memberi alasan untuk Anda mengabaikan LinkedIn.

Mempertahankan profil terkini di LinkedIn sangat penting saat Anda secara aktif mencari pekerjaan baru.

Profil lengkap dan terperinci yang menyoroti keahlian Anda yang meningkat, baik itu proyek yang telah Anda kerjakan atau peran layanan masyarakat. Perekrut di sebuah perusahaan akan mencari kandidatnya menggunakan situs ini.

Perusahaan dalam list LinkedIn aktif dalam melakukan pencarian halaman perusahaan mereka, jadi ikutilah perusahaan yang Anda minati. Anda juga dapat memfilter pencarian pekerjaan di situs ini berdasarkan lokasi, gaji, dan persyaratan lainnya.

Namun ada 12 hal yang harus Anda perhatikan dalam menggunakan situs ini karena akan merugikan pekerjaan Anda. Berikut 12 hal yang harus Anda perhatikan seperti dilansir dari laman Reader's Digest, Sabtu (27/1/2018).

1. Pasanglah foto profil yang mencerminkan profesi Anda

Unggahlah foto yang sesuai dengan peran Anda sebagai profesional namun juga membuat Anda tampak mudah didekati. Pasalnya, dengan menyertakan foto profil yang sesuai profesi Anda, akan menerima 21 kali lebih banyak kunjungan terhadap laman profil Anda.

 

2. Tunjukkan pengalaman kerja Anda dengan cara yang menarik

Profil LinkedIn Anda akan dilihat hingga 29 kali lebih sering jika Anda mencantumkan lebih dari satu posisi sebelumnya, dan alat bantu visual benar-benar dapat membantu. Anda bisa ilustrasikan kisah dan prestasi profesional Anda yang menarik dengan menambahkan visual seperti gambar, video menarik, dan presentasi inovatif pada bagian pengalaman Anda.

3. Jangan hanya tuliskan posisi jabatan tapi pengalaman yang menarik

Saat Anda menuliskan tentang pekerjaan terdahulu, proyek kebanggaan, kegiatan sukarelawan, atau tentang sekolah Anda, pertimbangkan setiap pengalaman dalam hal keterampilan yang Anda dapatkan. Bukan hanya sekedar menuliskan posisi jabatan Anda, tapi buatlah keterampilan Anda tersorot di situs ini.

4. Buat pengaturan profil Anda bisa dibagikan ke orang lain

Untuk mendapatkan pekerjaan impian Anda di masa kini, Anda harus menjual nilai diri Anda, terutama lewat profil digital Anda. Anda bisa membuat pengaturan profil LinkedIn Anda diatur ke publik, maka profil Anda akan memiliki alamat web (URL) yang dapat Anda bagikan kepada orang lain.

5. Gunakan ringkasan singkat untuk menjelaskan profil Anda

Menambahkan ringkasan sebanyak 40 kata atau lebih pada profil LinkedIn Anda cenderung akan membuat profil Anda muncul dalam pencarian. Pastikan ringkasan profil Anda mencakup kata kunci dan keterampilan yang ditampilkan dalam uraian pekerjaan yang diinginkan untuk bidang Anda.

6. Buatlah ringkasan profil Anda yang sangat menjual citra Anda

Profil LinkedIn yang kuat dan teratur dapat menjadi tiket Anda ke berbagai peluang profesional, mulai dari pekerjaan dan mentor hingga bisnis baru. Jika Anda belum memiliki ringkasan profil, sediakanlah waktu untuk membuatnya. Ringkasan harus diperluas pada apa yang menjadi hal utama diri Anda, menyoroti keahlian pengalaman berkarir, penghargaan yang perlu dicatatkan, dan pemikiran tentang kepemimpinan Anda. Periksalah tata bahasa Anda. Mintalah teman, anggota keluarga, atau mantan rekan kerja untuk mengoreksi tulisan Anda untuk mengkoreksi tulisan Anda.

7. Tuliskan mengenai di mana lokasi Anda tinggal

Lebih dari 30% perekrut melakukan pencarian lanjutan berdasarkan lokasi, jadi semakin banyak rincian tentang dimana Anda tinggal, semakin besar kemungkinan Anda akan ditemukan dan terhubung dengan kesempatan berikutnya. Selain itu, mantan kolega Anda mungkin ingin berhubungan kembali dengan Anda.

8. Jangan berbagi hal pribadi Anda di halaman LinkedIn Anda

Banyak pengguna LinkedIn mengambil posisi politik di halaman profil mereka. Setiap orang memang berhak atas pendapat mereka sendiri, namun ada waktu dan tempat untuk itu semua. LinkedIn bukanlah tempat untuk menyuarakan opini politik Anda atau berbagi foto dan video pribadi Anda. Ini bukan situs kencan, jadi jika Anda mencari cinta, pergilah ke situs pencarian jodoh.

9. Gunakan bagian 'Relationship' untuk LinkedIn membantu mengingat setiap kontak jaringan Anda

Seperti halnya dengan kehidupan nyata, adalah hal sulit untuk mengingat nama dan wajah. Setelah Anda mengembangkan jaringan LinkedIn Anda, mungkin sedikit sulit untuk mengingat setiap orang yang pernah Anda hubungi melalui situs ini. Untungnya, LinkedIn dapat membantu Anda mengingat orang-orang di jaringan Anda. Di bagian 'Relationship" (Hubungan), selain memberi tahu tanggal kapan Anda terhubung, LinkedIn memungkinkan Anda menulis catatan tentang kontak jaringan Anda, termasuk bagaimana Anda pernah bertemu dengan mereka. Catatan dan pengingat ini hanya terlihat oleh Anda sehingga kontak jaringan Anda tidak akan dapat melihatnya.

10. Manfaatkan bagian 'Ask to be recommended' untuk LinkedIn dapat mengatur rekomendasi kontak jaringan Anda

LinkedIn dapat membuat super mudah, memberikan link 'Ask to be recommended', di mana Anda dapat menentukan apa yang ingin direkomendasikan, siapa yang ingin Anda rekomendasikan. Pilihlah orang tertentu, jangan hanya secara acak meminta semua kontak.

11. Jangan tuliskan kontak nomor handphone Anda di situs ini

Jangan menuliskan terlalu detail tentang hal pribadi Anda seperti nomor telepon. Ada terlalu banyak orang yang tidak dapat dipercaya dan ada perusahaan kepegawaian di luar sana yang akan mengunduh resume Anda, menambahkannya ke database mereka dan bahkan menyerahkannya kepada klien mereka tanpa seizin Anda. Jadi gunakanlah LinkedIn untuk menunjukkan citra diri Anda sebagai seorang profesional.

12. Pastikan Anda menyimpan kontak jaringan Anda

Ingatlah sesekali untuk mendownload koneksi Anda. Anda pasti tidak ingin mengambil risiko kehilangan info kontak siapa pun, karena mereka mungkin tahu tentang peluang bagus untuk Anda atau Anda mungkin tahu peluang berkarir untuk mereka. Mungkin saja, mereka bekerja di perusahaan yang sedang Anda pertimbangkan untuk mendaftar dan Anda ingin menghubungi mereka untuk belajar lebih banyak tentang atasan mereka.

Untuk melakukan ini, Anda dapat mengaturnya melalui bagian connections, di mana Anda akan melihat link untuk mengekspor koneksi LinkedIn Anda dalam file .CSV. Maka Anda akan memiliki file yang berisi nama, alamat email, posisi jabatan, dan perusahaan dari kontak jaringan Anda.