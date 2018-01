NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dolar AS menguat karena para investor mempertimbangkan data ekonomi Amerika Serikat yang baru dirilis.

Baca Juga: Dolar AS Masih Berkubang di Level Terendah 3 Tahunan

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,27% menjadi 89,308 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2387 dari USD1,2421 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke USD1,4074 dari USD1,4157 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,8099 dari USD0,8119.

Baca Juga: Dolar AS Menguat berkat Pernyataan Trump



Dolar AS dibeli 108,95 yen, lebih tinggi dari 108,67 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat menjadi 0,9370 franc Swiss dari 0,9353 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,2325 dolar Kanada dari 1,2320 dolar Kanada.



Departemen Perdagangan AS mencatat, penghasilan pribadi AS meningkat USD58,7 miliar atau 0,4% pada Desember, mengalahkan konsensus pasar. Pada Desember, pendapatan pribadi setelah pajak langsung atau "disposable personal income (DPI)" AS meningkat USD48 miliar atau 0,3%, dan pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) meningkat USD54,2 miliar atau 0,4%.

Baca Juga: Pernyataan Menteri Keuangan Bikin Dolar AS Melemah

Pengeluaran pribadi AS meningkat USD61,5 miliar pada Desember. Tabungan pribadi mencapai USD351,6 miliar pada Desember dan tingkat tabungan pribadi, tabungan pribadi sebagai persentase dari pendapatan pribadi setelah pajak langsung adalah 2,4%.



Pendapatan pribadi meningkat 3,1% pada 2017, dibandingkan dengan kenaikan 2,4% pada 2016.





(kmj)