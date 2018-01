MIMPI memiliki hunian idaman sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan bagi para pekerja lepas atau freelancer yang mencari nafkah di kota besar, seperti di Jabodetabek. Begini kiatnya.

Meskipun harga properti terus meningkat, namun masih banyak cara yang dapat ditempuh. Walaupun syarat yang diajukan bank terkadang menyulitkan para pekerja lepas dalam mengajukan kredit kepemilikan properti (KPR), tetapi bukan berarti kamu tidak bisa membelinya.

Masih banyak siasat yang bisa dilakukan untuk membeli properti secara kredit. Berikut ini lima cara ampuh yang bisa kamu lakukan, dikutip dari UrbanLife.id.

1. Simpan 30% penghasilan

Dengan asumsi penghasilan kamu berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 8 juta per bulan dan simpanan atau tabunganmu sebesar 30% per bulan, setidaknya kamu menabung sebesar Rp 1,8 juta hingga Rp 2,4 juta per bulan. Dalam dua tahun kamu bisa mengumpulkan tabungan sekitar Rp 43,2 juta hingga Rp 58 juta. Menabunglah dengan disiplin dan tetap berhemat sesuai perencanaan keuanganmu.

Uang tabungan sebesar Rp 50 jutaan tersebut bisa kamu gunakan untuk membayar uang muka alias down payment atau DP rumah seharga Rp 300 juta hingga Rp 360 jutaan. Sejumlah pengembang apartemen di kawasan Cibinong masih bisa diperoleh dengan harga Rp 260 jutaan. Coba lakukan riset di sejumlah situs jual beli properti untuk memperoleh rumah dengan uang muka sesuai tabunganmu.

2. Sisihkan sebagian dana untuk biaya lain-lain

Banyak biaya lain yang harus disiapkan saat kamu akan membeli rumah seperti biaya notaris, balik nama kepemilikan rumah dan biaya administrasi lainnya. Sebagai pekerja lepas, pintar-pintarlah untuk menabung dari sisa penghasilan bulananmu.

Setidaknya alokasikan 10% dari penghasilan bulanan untuk biaya lain-lain. Dengan cara ini, dengan asumsi dalam kurun waktu dua tahun dan penghasilanmu sekitar Rp 6 jutaan, kamu akan memiliki uang Rp 15 jutaan yang bisa digunakan untuk membayar biaya-biaya tersebut.

3. Manfaatkan promo kredit properti

Carilah bank dan pengembang yang menggelar promosi kredit dengan memberikan tenor atau jangka waktu kredit panjang. Antara lain kamu datang ke pameran properti maupun promo kredit yang digelar bank. Pastikan angsurannya murah dan terjangkau dengan penghasilan bulananmu.

4. Cari alternatif kredit lainnya Perlu diketahui, sebenarnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) bukan satu-satunya solusi untuk mendapatkan properti secara kredit. Selain dua fasilitas itu, masih ada fasilitas lain yang bisa kamu manfaatkan, yaitu sistem kredit yang ditawarkan langsung oleh pengembang, atau biasa disebut kredit in-house. Dalam sistem ini, kamu langsung berutang kepada pengembang. Di sini pengembang akan berperan persis seperti bank. Namun, biasanya jangka waktu kredit yang ditawarkan tidak terlalu panjang. Sekitar 2 hingga 3 tahun. Kamu juga bisa meminjam dana dari orang tua atau saudara untuk membeli rumah. Triknya, berikan penjelasan dan skema pembayaran yang logis agar mereka percaya kamu bisa melunasi pinjaman, termasuk kontrak pekerjaan sebagai pekerja lepas yang kamu tandatangani dengan sejumlah pihak. 5. Membeli saat pemasaran pertama Jika kamu membeli properti saat properti tersebut pertama kali dipasarkan, biasanya pengembang masih memasang harga murah. Maklum properti yang ditawarkan kepada konsumen masih berupa gambar, masih sebatas maket, dan belum dimulai pembangunan. Saat itu sebenarnya harga yang ditawarkan masih murah. Berbeda halnya jika properti yang ditawarkan telah masuk tahap pembangunan, apalagi jika sudah hampir selesai: harganya pasti sudah mahal. Saat itulah sebenarnya waktunya kamu untuk masuk membeli properti tersebut. Namun kamu perlu melihat rekam jejak pengembang properti yang menawarkan unit tersebut. Jika sudah terbukti sering menepati janji, kamu boleh membeli. Jika sebaliknya, sebaiknya kamu menahan diri. Maklum, saat itu kamu hanya ditawari gambar dan maket saja, belum bisa melihat properti yang telah dibangun.