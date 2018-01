NEW YORK - Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Dolar melemah ketika Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan dua harinya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,14% menjadi 89,799 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2405 dari USD1,2387 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,4153 dari USD1,4074 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun ke USD0,8084 dari USD0,8099.



Dolar AS dibeli 108,78 yen Jepang, lebih rendah dari 108,95 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9340 franc Swiss dari 0,9370 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,2329 dolar Kanada dari 1,2325 dolar Kanada.

Para investor terus mengawasi pertemuan kebijakan Fed untuk petunjuk lebih lanjut tentang laju kenaikan suku bunga bank sentral pada 2018.



Namun, sebagian besar analis yakin Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan ini. Menurut alat FedWatch CME Group, ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga hanya 5,2%.



Di sektor ekonomi, Indeks NSA Harga Rumah Nasional S&P CoreLogic Case-Shiller melaporkan kenaikan tahunan sebesar 6,2% pada November, naik dari 6,1% di bulan sebelumnya, menurut sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh S&P Dow Jones Indices.

Kenaikan tahunan Komposit 10 kota mencapai 6,1%, naik dari 5,9% di bulan sebelumnya, sementara komposit 20 kota meningkat 6,4% dari tahun ke tahun, naik dari 6,3% di bulan sebelumnya.



Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumenh Conference Board tercatat 125,4 pada Januari, naik dari 123,1 pada Desember dan mengalahkan konsensus pasar.

