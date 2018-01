JAKARTA - Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang semakin kuat, PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) terus mengenjot pertumbuhan dana khususnya dana murah melalui peningkatan layanan berbasis digital agar nasabah semakin mudah dan nyaman bertransaksi.

Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo mengatakan, tahun 2018 merupakan tahun di mana MNC Bank memasuki tahapan ke 2 pengembangan MNC Bank yaitu Focusing Business, pada tahap ini MNC Bank fokus meningkatkan jumlah nasabah baik funding maupun lending dengan focus pada segmen consumer dan retail.

Memasuki Tahun Baru China (Imlek) 2569, selain menghias jaringan kantor dengan berbagai ornament bernuansa imlek, MNC Bank kembali menghadirkan program istimewa kepada seluruh nasabahnya.

“Tahun Baru Imlek yang dirayakan pada 16 Februari adalah kesempatan yang tepat untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank, serta menyambut nasabah baru MNC Bank,” terang Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo, Rabu (31/01/2018).

Untuk memeriahkan datangnya tahun Anjing Tanah, mulai dari 22 Januari 2018 hingga 31 Maret 2018, MNC Bank menawarkan Angpao berupa cashback sampai dengan Rp200.000 di setiap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas.

Dengan minimal setoran awal Rp500.000 untuk pembukaan nasabah baru Tabungan MNC Perorangan, nasabah dapat mencoba peruntungannya pada pohon Mei Hua di setiap jaringan kantor.

Selain untuk meningkatkan awareness terhadap produk tabungan dari MNC Bank, promo ini juga sebagai salah satu upaya meningkatkan porsi dana murah Bank.

“Tahun ini target peningkatan DPK di kisaran 9%-10% serta komposisi Tabungan dan Giro di atas kisaran 20%. Untuk mencapai target kami melakukan strategi akuisisi nasabah untuk menggenjot pertumbuhan dana murah. Dengan demikian kami optimistis penurunan Cost of Fund tersebut turut membantu terciptanya kinerja positif pada 2018," tutup Benny.

