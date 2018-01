JAKARTA - Di tahun 2018, PT Bank MNC Internasional (MNC) Bank akan fokus mengembangkan layanan digital. Seperti diketahui, saat ini MNC Bank sudah memiliki beberapa layanan digital untuk memudahkan para nasabah diantaranya mobile banking, internet banking dan tiga aplikasi yang dapat diakses melalui gadget yakni Punya Kartu, Punya Rumah, Punya Benefit dan Punya Celengan.

Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo mengungkapkan, perseroan saat ini lebih fokus kepada klik daripada brick. Brick adalah membangun sebanyak mungkin kantor cabang. Sementara klik menjadikan smartphone sebagai touchpoint MNC Bank. Artinya, melalui telepon pintar nasabah dapat melakukan transaksi perbankan di manapun dan kapanpun.

“Jumlah kantor cabang MNC Bank itu saat ini sekira 70 kantor dan lokasi-lokasinya strategis. Tapi yang paling banyak kami tahu ada sekitar 130 juta pengguna handphone di Indonesia. Setiap handphone itu akan bisa menjadi kantor cabang kami. Hal inilah yang kami tingkatkan terus,” kata Benny, Rabu (31/1/2018).

Sebab, lanjut dia, teknologi saat ini sudah sedemikian rupa berkembang sehingga ekspektasi nasabah juga bertambah. Pihaknya pun selama tiga tahun ini telah membangun infrastruktur untuk meningkatkan layanan guna memberikan manfaat bagi semua stakeholder.

“Kami sudah membangun aplikasi-aplikasi elektronik channel jadi untuk para nasabah jika ingin melakukan transaksi perbankan itu bisa langsung meraih handphone saja,” jelas Benny.

Perusahaan yang berada dibawah naungan MNC ini saat ini juga tengah mendorong pendidikan keuangan dengan aplikasi Punya Celengan. Punya celengan itu, tambahnya, ditujukan untuk nasabah ibu-ibu agar mereka mengajak dan mengajarkan anak-anaknya terkait dunia keuangan sejak dini.

“Aplikasi Punya Celengan ini bagus untuk ibu-ibu. Sebab, aplikasi ini yang tidak hanya berhubungan dengan bank tapi berhubungan juga dengan pendidikan keuangan untuk mengajarkan anak-anak mengenal dan mengelola keuangan sejak dini,” pungkas Benny.

