NEW YORK - Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga minyak naik meskipun data resmi menunjukkan persediaan minyak mentah Amerika Serikat meningkat lebih besar dari perkiraan.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret naik USD0,23 menjadi menetap di USD64,73 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Maret, naik USD0,03 menjadi ditutup pada USD69,05 per barel di London ICE Futures Exchange.

Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan, persediaan minyak mentah AS naik 6,8 juta barel pada pekan yang berakhir 26 Januari menjadi 418,4 juta, menghentikan penarikan mingguan ke-10 berturut-turut dan melampaui konsensus pasar.

Stok bensin turun dua juta barel untuk periode minggu yang sama, sementara persediaan distilasi turun sebesar 1,9 juta barel, menurut EIA.



Sementara itu, produksi minyak AS pada November kurang lebih mencapai rekor bulanan sebesar 10,04 juta barel per hari yang tercapai pada November 1970, kata laporan EIA tersebut.

Sebelumnya, Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan awal bulan ini bahwa mereka memperkirakan produksi AS melebihi Arab Saudi, naik di atas 10 juta barel per hari pada 2018.



Kekhawatiran terbaru atas membanjirnya pasokan global membebani pasar. Para analis khawatir bahwa pertumbuhan produksi minyak mentah dari AS, Kanada dan Brasil akan lebih dari sekedar memenuhi proyeksi pertumbuhan permintaan global untuk sisa tahun ini.

