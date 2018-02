JAKARTA - Janet Yellen akan menyerahkan jabatannya sebagai Ketua The Fed dalam waktu dekat. Pasalnya, Jerome Powell mulai menjabat sebagai Ketua The Fed akhir pekan ini.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta kepada para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk segera melakukan Initial Public Offering (IPO). Pasalnya dirinya menilai bisnis dari para pengusaha tersebut cukup memiliki prospek yang cukup cerah di masa mendatang.

Di sisi lain, industri pengolahan mencatatkan nilai ekspor sepanjang Januari-Desember 2017 sebesar USD125 miliar. Angka tersebut memberikan kontribusi tertinggi hingga 76% dari total nilai ekspor Indonesia yang mencapai USD168,73 miliar.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Gantikan Janet Yellen, Jerome Powell Dilantik 5 Februari

Janet Yellen akan menyerahkan jabatannya sebagai Ketua The Fed dalam waktu dekat. Pasalnya, Jerome Powell mulai menjabat sebagai Ketua The Fed akhir pekan ini.

FOMC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya dengan suara bulat memilih Powell sebagai ketua, efektif pada 3 Februari 2018. Dia diharapkan dilantik secara resmi sebagai Ketua Dewan Gubernur the Fed berikutnya pada Senin, 5 Februari 2018.

Powell, yang telah menjadi anggota Dewan Gubernur Fed sejak 2012, dinominasikan oleh Presiden Donald Trump pada November untuk menggantikan Yellen. Dia akan menjadi Ketua Fed pertama tanpa gelar Ph.D. di bidang ekonomi sejak tahun 1980-an.

Mengutip dari Washington Post, Powell merupakan orang dari Partai Republik, sama dengan partainya Trump. Dia merupakan mantan eksekutif di Carlyle Group, salah satu lembaga keuangan yang bermarkas di Washington.

Setelah keluar dari Carlyle, alumnus Princeton University itu pada 2010 masuk ke Pusat Kebijakan Bipartisan, sebuah lembaga think tank di Washington. Pada 25 Mei 2012, dia diminta oleh Barack Obama untuk menjadi anggota Dewan Gubernur Federal Reserve. "Jadi dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat," ujar Presiden Pusat Kebijakan Bipartisan Jason Grumet, mengomentari penunjukkan Powell.

Menurut Jason, Powell akan membawa sebuah presentasi yang faktual ke Capitol Hill yang memungkinkannya menjadi efektif. Dan hal ini dianggap tepat untuk memimpin puncak ekonomi Amerika Serikat.Pria kelahiran Washington DC pada 4 Februari 1953 ini, dipercaya akan bisa menyetir The Fed. Meski sejatinya Powell seorang pengacara bukan ekonom PhD seperti Yellen dan dua pemegang jabatan sebelumnya, yakni Ben Bernanke dan Alan Greenspan. Tetapi rekan-rekannya di The Fed mengatakan dia orang yang cepat belajar.

"Ketika dia muncul di The Fed, pada dasarnya dia tidak tahu banyak tentang makroekonomi atau kebijakan moneter," kata Kepala Ekonom UBS Seth Carpenter, yang menghabiskan 15 tahun di The Fed.

Namun, lanjut Seth, Powell dengan sadar menghabiskan banyak waktu bersama staf dan kolega untuk belajar sedalam dan setulus mungkin.

Selain latar belakangnya bukan ahli ekonomi, Powell juga diragukan karena dia seorang pengusaha. Selama di Carlyle, dia memperluas kekayaannya. Situs Wikipedia mencatat kekayaan bersihnya antara USD19,7 juta hingga USD55 juta. Powell yang akan menjadi Bos The Fed terkaya sejak bankir Marriner Eccles yang memegang jabatan The Fed 1934-1948.

Tahan Suku Bunga

Pada pertemuan The Fed Januari, bank sentral AS Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya. The Fed memutuskan untuk mempertahankan target tingkat suku bunga acuan federal funds pada 1,25% sampai 1,5%. Keputusan ini diambil Janet Yellen sebelum bersiap menyerahkan kepemimpinan bank sentral kepada Jerome Powell akhir pekan ini.

The Fed juga memberikan penilaian positif terhadap pertumbuhan ekonomi AS baru-baru ini.

"Kenaikan dalam lapangan pekerjaan, pengeluaran rumah tangga, dan bisnis investasi tetap telah menguat, serta tingkat pengangguran tetap rendah," tulis Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), komite pembuat kebijakan the Fed dalam sebuah pernyataan.

The Fed juga memperkirakan inflasi AS pada basis 12 bulan bergerak naik tahun ini dan menjadi stabil di sekitar target bank sentral 2,0% dalam jangka menengah.

Dirut BEI: Jadilah Besar Karena Go Public Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta kepada para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk segera melakukan Initial Public Offering (IPO). Pasalnya dirinya menilai bisnis dari para pengusaha tersebut cukup memiliki prospek yang cukup cerah di masa mendatang. Namun, banyak hal yang menjadi penghalang dari pengusaha muda itu untuk melakukan IPO di bursa saham Indonesia. Dari mulai alasan regulasi hingga tingkat kepercayaan diri menjadi ketakutan tersendiri bagi para pengusaha itu sendiri. Untuk masalah regulasi, Tito menilai regulasi yang ada cukup mudah dalam melayani perusahaan manapun yang ingin melakukan IPO. Sementara dari sisi tingkat kepercayaan diri, para pengusaha tidak perlu takut untuk melantai di bursa. "Kita perlu besar untuk go public banyak pengusaha yang selalu bilang, ‘ah gue belum cukup besar’, dan itu persepsi. Satu hal yang paling dasar jangan menungu besar untuk go public tapi jadilah besar karna go public," ujarnya saat dalam sambutanya pada acara workshop Go Public di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis (1/2/2018). "Mau lihat Apple, Google. Apple itu market cap USD500 miliar, dia satu perusahaan. Google sudah USD750 miliar, tapi go public yang dibutuhkan cuma satu, yaitu kemauan," imbuhnya. Tito melanjutkan, hampir semua perusahaan yang melantai di bursa pasti diminati oleh para investor. Meskipun ada beberapa perusahaan yang mencatatkan kapitalisasi pasar atau market capital yang kecil, namun menurutnya jumlah tersebut masih relatif sangat kecil. Sebagai gambaran pada tahun lalu saja, ada satu perusahaan yang go public memiliki market capital sebesar Rp20 miliar. Pada tahun ini, market capital perusahaan tersebut langsung meningkat pesat menjadi Rp1 triliun. "Kemaren yang go public paling kecil (market cap) Rp20 miliar, sekarang marcapnya Rp1 triliun. Mayora (PT Mayora Indah Tbk) pada saat go public market cap hanya Rp50 miliar sekarang Rp60 triliun," jelasnya. Lebih lanjut, Tito membeberkan banyak pengusaha muda yang sudah menjadi investor dari emiten yang tercacat di BEI. Berdasarkan catatan, dari 600.000 investor saham, lebih dari setengahnya merupakan investor zaman now atau berusia dibawah 40 tahun. Namun sayangnya para investor sekaligus pengusaha muda ini justru takut untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) perusahaannya di bursa saham Indonesia. "Sekarang itu dari 600 ribu investor saham 53% dibawah 40 tahun yaitu investor zaman now. Udah berani jadi investor tapi kok gak berani go public. Itu kan sesuatu yang sebenarnya malu sama tetangga," jelasnya. Ekspor Industri Manufaktur Paling Tinggi, Sumbang 76% di 2017 Industri pengolahan mencatatkan nilai ekspor sepanjang Januari-Desember 2017 sebesar USD125 miliar. Angka tersebut memberikan kontribusi tertinggi hingga 76% dari total nilai ekspor Indonesia yang mencapai USD168,73 miliar. "Salah satu faktor penting untuk memacu pertumbuhan industri, yaitu adanya akses kemudahan dalam memperluas pasar, baik di domestik maupun ekspor. Jika pasar optimal, produksi bisa maksimal," ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/2/2018). Kementerian Perindustrian mencatat, perolehan ekspor industri tahun lalu sebesar USD125 miliar atau setara Rp1.673 triliun, meningkat jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terjadi kenaikan sebesar 13,14% dari 2016 yang meraih USD110,50 miliar. Sementara itu, capaian ekspor tahun 2015 adalah USD108,60 miliar. "Angka ekspor industri terus meningkat dan diproyeksi akan menjadi USD143,22 miliar pada 2019," jelasnya. Airlangga menyebutkan, adapun komoditas yang mendominasi lima besar ekspor industri pengolahan adalah minyak kelapa sawit berkontribusi tinggi terhadap ekspor industri makanan senilai Rp272 triliun, diikuti produk pakaian jadi menyumbangkan Rp90 triliun. Selanjutnya, produk industri karet, barang karet, serta barang dari karet dan plastik sebesar Rp66 triliun, produk industri barang kimia dan barang dari bahan kimia Rp59 triliun, serta produk industri logam Rp51 triliun. "Saat ini, negara tujuan ekspor utama kita antara lain adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura," kata Politisi Golkar tersebut. Selain itu, untuk bisa meningkatkan pengapalan produk industri ke luar negeri, pemerintah terus berunding untuk menyepakati perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan beberapa negara tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. "Selain investasi, peningkatan ekspor dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” tukas dia.