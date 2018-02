JAKARTA - Bank Dunia dalam tiap tahunnya melakukan survei mengenai kemudahan dalam melakukan bisnis atau yang biasa disebut Ease of Doing Business (EoDB) terhadap 190 negara yang dinilai tingkat kemudahan berbisnisnya.

Kemudahan berbisnis ini bertujuan secara khusus untuk menarik investor, sehingga mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Ease of Doing Business (EoDB) merupakan program Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan kemudahan untuk berusaha bagi para investor, khususnya kemudahan dalam mendapatkan sambungan listrik (Getting Electricity-GE).

Pada EoDB 2018, Indonesia berhasil memperbaiki layanan penyambungan listrik yang ditandai dengan naiknya peringkat dari peringkat 91 menjadi 72. Sementara dalam kemudahan mendapatkan listrik, Indonesia berhasil menduduki peringkat 38 dari sebelumnya peringkat 49.

Tahun depan, kemudahan mendapatkan listrik ditarget naik menjadi posisi 25. PT PLN (Persero) punya pekerjaan besar untuk merealisasi target tersebut. Terobosan-terobosan yg dilakukan oleh PLN antara lain adalah Contact Center 123 (CC 123) dan PLN Mobile sebagai layanan satu pintu yang dapat diakses di mana saja, kapan saja.

“Target kita ke depan untuk pelayanan dari survei Bank Dunia waktu pelayanan dari 25 hari menjadi 10 hari, bahkan di tahun 2019 kita jadikan 4 hari saja langsung sambung. Pelanggan juga tidak perlu merasa terbebani dengn biaya yang harus dibayarkan di muka, karena saat ini biaya bisa dicicil dengan bunga 0%,” ujar Kepala Divisi Niaga PLN Yuddy Setyo Wicaksono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Sedangkan untuk tahapan pelayanan, sebelumnya, PLN memiliki 5 tahap pelayanan untuk pelanggan agar mendapatkan listrik. Pada tahun 2018 ini PLN memangkas menjadi 4 tahap.

Ke depan, di tahun 2019, PLN merencanakan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan kemudahan dalam mendapatkan listrik dengan menyederhanakan tahap tersebut menjadi 2 tahap. Demikian juga dengan sisi waktu atau durasi pelayanan. Tidak hanya pelayanan, PLN juga memberikan kualitas kehandalan pasokan yang terbaik.

General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya, M. Ikhsan Asaad mengungkapkan bahwa di DKI Jakarta, inovasi-inovasi PLN telah dikembangkan untuk pelanggan, antara lain, Power Bank sebagai express power service yang ramah lingkungan dan efisien, Layanan Prioritas serta SPLU.

“Terobosan-terobosan ini tidak lain ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dari segala lini, mulai dari kegiatan pembangunan masa konstruksi, Pelanggan Premium dari Layanan Prioritas dengan jaminan tanpa padam, hingga kenyamanan penyediaan listrik untuk Kendaraan listrik di Indonesia,” ungkap Ikhsan.

