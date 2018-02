JAKARTA – PT Pos Properti, anak usaha PT Pos Indonesia (Persero), kian serius membidik segmen anak muda atau generasi milenial dengan mengembangkan coworking space dan coliving space di lokasi aset-aset gedung dan lahan milik Pos Indonesia.

Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia Handriani Tjatur Setijowati mengatakan, Pos Indonesia ingin menggandeng anak-anak muda. Dengan menyediakan fasilitas coworking space yang umumnya diisi anak-anak muda dan pelaku usaha rintisan (startup), diharapkan terjadi sinergi sekaligus mengembalikan Pos Indonesia menjadi top of mind dari kaum muda.

Dalam pengelolaan coworking space, PT Pos Properti bermitra dengan EV Hive, jaringan coworking space yang sudah me miliki 15 cabang di Indonesia. Kemitraan kedua nya ditandai dengan peluncuran EV Hive @ Pos Indonesia, jaringan kerja sama dan komunitas yang berlokasi di area Gedung PT Pos Indonesia, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Menurut rencana, coworking space kedua juga akan di buka di gedung ikonik Filateli, Pasar Bar u, Jakarta, pada Maret 2018. ”Melalui kerja sama ini, kami bertujuan meningkatkan kesadaran di antara para pegiat bisnis muda akan fasilitas, layanan, dan manfaat luar biasa yang bisa ditawarkan oleh PT Pos Properti Indonesia dan PT Pos Indonesia,” ujar wanita yang akrab dengan sapaan Wati di sela peluncuran EV Hive @ Pos Indonesia.

Sebagaimana diketahui, konsep coworking space adalah tempat kerja bersama (coworking), karena orang-orang di dalamnya bisa saling berjejaring dan berkolaborasi, tapi tetap memberi peluang setiap individu menggarap proyeknya sendiri. CEO dan Co-Founder EV Hive Carlson Lau mengatakan, sebagian besar anggota EV Hive ber kecimpung di bidang usaha teknologi, logistik, dan ecommerce. Dengan keberadaan coworking space EV Hive di kantor pos yang berkapasitas 400-500 orang, maka akan terjadi kerja sama yang baik.

Misalnya, anggota startup logistik bisa memanfaatkan jasa logistik Pos Indonesia yang menjangkau hingga pelosok ataupun fasilitas kekinian, seperti drop box. Untuk menjadi anggota, biayanya berkisar Rp1 juta-Rp2,5 juta per bulan per orang atau bisa juga secara harian, yaitu Rp50.000 per hari. Sementara itu, selain coworking space, PT Pos Properti tahun ini juga akan masuk ke bisnis coliving space.

Wati menggambarkan, coliving space secara sederhana sebagai kos-kosan yang berpadu dengan coworking space atau bisa dikatakan mirip dengan apartemen berlayanan. Wati menyebut investasinya berkisar Rp10-15 miliar per unit. ”Kami akan mulai kembangkan di Bandung dengan luas tanah sekitar 500-600 meter persegi di area komersial,” ujarnya.

