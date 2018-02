NEWYORK - Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak naik karena pelemahan dolar AS yang membuat komoditas-komoditas yang dihargakan dalam dolar AS lebih menarik bagi para pemegang mata uang lainnya.



Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret, naik USD1,07, menjadi menetap di USD65,80 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, bertambah USD0,60 menjadi ditutup pada USD69,65 per barel di London ICE Futures Exchange.



Kurs dolar AS turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Kamis (1/2/2018). Dolar melemah karena investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi.



Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,38% menjadi 89,047 pada pukul 15.00 waktu setempat. (20.00 GMT).

Menurut rilis Goldman Sachs, sentimen investor juga didorong oleh prospek. Goldman Sachs mengatakan bahwa pasar kemungkinan mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan, dan memperkirakan minyak mentah Brent diperdagangkan di atas USD80 per barel akhir tahun ini. (yau)







