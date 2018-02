CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga emas naik karena dolar AS melanjutkan penurunannya.



Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, naik USD4,8 atau 0,36%, menjadi ditutup pada USD1.347,90 AS per ons.

Baca Juga: Harga Emas Naik ke Level Tertinggi sejak 2016

Kemarin, Federal Reserve AS (The Fed) mengumumkan keputusannya untuk mempertahankan suku bunga acuan jangka pendek tidak berubah seperti yang diperkirakan, hal ini menambahkan inflasi pada basis 12 bulan diperkirakan akan meningkat tahun ini dan menjadi stabil di sekitar target 2%.



Namun demikian, The Fed yang mengindikasikan kemungkinan untuk menaikkan suku bunga di pertemuan berikutnya pada Maret mendatang, gagal mengangkat dolar AS yang lemah.

Baca Juga: Emas Antam Dijual Rp645.000, Naik Rp3.000

Indeks dolar AS, sebuah ukuran mata uang greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,35% menjadi 88,79 pada pukul 18.13 GMT.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun, maka emas berjangka akan naik.

Baca Juga: Harga Emas Naik Pasca Pertemuan The Fed

Para investor sekarang melihat data penggajian pekerja non-pertanian AS, yang diperkirakan akan dirilis pada Jumat waktu setempat.



Data tersebut mencerminkan kekuatan ekonomi AS, dan bersama indikator utama lainnya menjadi dasar bagi The Fed untuk menentukan kenaikan suku bunga berikutnya. (yau)

(rhs)