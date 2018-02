JAKARTA - China telah menjadi mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama delapan tahun berturut-turut dan untuk pertama kalinya meraih nilai perdagangan bilateral sebesar USD500 miliar pada 2017.

"Sejak kedua belah pihak memulai proses dialog pada 1991, kerja sama bilateral telah tumbuh melompat dan melampaui target," ujar Duta Besar China untuk ASEAN Huang Xilian dalam sambutan pada acara resepsi dan perayaan Festival Musim Semi yang digelar oleh Misi Republik Rakyat China untuk ASEAN di Jakarta, Kamis malam (1/2/2018).



Dubes menambahkan bahwan nilai ekspor ASEAN ke China pada 2017 juga tumbuh sebesar 21%, dan jumlah saling kunjung juga meningkat pesat setiap tahun, mencapai 38 juta pada 2016.

"Kini ada 7.500 penerbangan bolak balik antara negara-negara anggota ASEAN dan China per pekan, dan jumlah ini akan meningkat pada tahun-tahun mendatang," jelas Dubes Huang.



Menurut dia , kemitraan ASEAN dan China tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat kedua belah pihak yang berjumlah dua miliar jiwa, tapi juga mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan.



Melalui kerangka kerja seperti "ASEAN Plus Three", Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, dan Forum Kawasan ASEAN, China terlibat aktif dalam mitra dialog ASEAN, dan bekerja sama dalam meningkatkan arsitektur kawasan yang dipimpin oleh ASEAN untuk kepentingan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dubes Huang menegaskan bahwa China dan negara-negara anggota ASEAN adalah tetangga yang baik satu sama lain, kawan yang dapat dipercaya dan mitra yang dekat yang terhubung melalui pegunungan, sungai-sungai dan ikatan sejarah.



"ASEAN selalu ada dalam agenda diplomatik China dan merupakan kawasan proritas dalam penerapan "Belt and Road Initiative" (BRI) yang digagas oleh Presiden Xi Jinping pada 2015.



BRI adalah upaya untuk memperluas peluang bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Hingga 2015 China telah berkontribusi lebih dari 70% pembangunan infrastruktur di Asia dengan nilai investasi senilai USD686 miliar.



Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), nilai investasi untuk pembangunan infrastruktur di Asia dalam kurun 2016-2020 diperkirakan mencapai USD26 triliun dengan porsi terbesar pada proyek pembangkit listrik senilai USD11,69 miliar.



Sektor publik mendanai sekitar 92% investasi infrastruktur kawasan, termasuk di antaranya 90% di Asia Timur yang didanai oleh China dan 62% di Asia Selatan.

(kmj)