JAKARTA - Bagi sebagian orang, liburan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan di tengah-tengah padatnya aktivitas. Bahkan, sebagian orang menjadikan travelling sebagai salah satu hobi. Sebenarnya, hal ini tidak salah. Travelling memang dapat memberikan banyak keuntungan dalam kehidupan.

Namun, yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa mengelola keuangan sehingga tidak menganggu kondisi finansial. Bagi Anda yang doyan travelling, tips berikut ini mungkin bisa Anda terapkan untuk menyiapkan budget liburan setiap waktunya.

1. Menetapkan Budget Liburan

Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menetapkan budget untuk liburan. Seberapa banyak yang Anda akan keluarkan untuk membiayai liburan nanti. Tentu saja hal ini harus Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi. Jangan memaksakan diri untuk berlibur di luar kemampuan Anda sendiri. Bukannya malah senang, Anda hanya akan menambah beban setelah liburan usai karena tagihan utang.

2. Buatlah Perencanaan Keuangan Khusus Travelling

Setelah menentukan budget yang Anda keluarkan, buatlah perencanaan keuangan khusus travelling. Perencanaan ini berisikan tujuan wisata, akomodasi, kegiatan wisata, dan hal-hal yang terkait liburan. Tentunya Anda harus realistis dalam merancang, apakah tujuan wisata Anda tersebut dapat dijangkau dengan keuangan yang dimiliki atau tidak. Jangan memaksakan yang memang di luar kemampuan Anda.

Sebenarnya, liburan tidak harus pergi ke jauh-jauh ke kota lain yang jauh jaraknya. Anda bisa memulai dari kota-kota yang terdekat. Buatlah perencanaan yang detail untuk setiap kebutuhan. Jika perlu, buatlah rencana cadangan kalau nantinya rencana awal Anda tidak berjalan dengan lancar. Dengan begitu, momen liburan yang diharapkan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana.

3. Punya Rekening Tersendiri untuk Travelling

Untuk memudahkan Anda menyimpan dan mengatur budget untuk travelling, akan lebih baik bila Anda membuat rekening tersendiri. Rekening tabungan tersebut tentunya harus terbebas dari rekening utama. Dengan begitu, dana untuk kebutuhan sehari-hari Anda tidak tercampur dengan dana yang akan digunakan untuk travelling. Anda juga bisa menggunakan fitur autodebit yang mana nantinya dana dari rekening utama dapat langsung ditransfer secara otomatis ke rekening tabungan travelling.

4. Selalu Manfaatkan Harga Promo

Tidak ada salahnya jika Anda memanfaatkan promo-promo yang ada. Entah itu promo jasa transportasi, penginapan, ataupun tiket-tiket wisata. Saat ini banyak sekali situs-situs booking yang selalu memberikan penawaran terbaik yang tidak boleh Anda lewatkan. Promo-promo yang diberikan biasanya dalam bentuk potongan harga, voucher, hadiah, dan masih banyak lainnya.

Memanfaatkan promo akan membuat pengeluaran liburan Anda semakin berkurang. Sisa budget yang ada mungkin saja dapat Anda jadikan sebagai tambahan biaya liburan selama berada di tempat wisata tersebut. Sangat bermanfaat, bukan?

5. Kalkulasikan Pengeluaran Setiap Bulannya

Jika Anda memang hobi berlibur, tentu saja perhatikan pola pengeluaran tetap Anda setiap bulannya. Anda harus memahami seberapa besar pengeluaran, baik bersih maupun kotor. Dengan begitu, Anda nantinya bisa mengkalkulasikan berapa dana yang akan ditabungkan untuk dana liburan setiap bulannya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Jika kesulitan untuk membuat per bulannya, Anda bisa membuat anggaran pengeluaran per minggu ataupun per hari.

6. Puasa dari Gaya Hidup Konsumerisme

Menuruti gaya hidup tentu tidak akan ada habisnya, selalu ada tren-tren terbaru yang muncul setiap waktu. Mulai dari tren fashion, kuliner, hingga berlibur. Karena itu, pandai-pandailah dalam menahan segala keinginan yang sebenarnya tidak penting sehingga tidak terjebak dalam gaya hidup konsumerisme. Mengikuti gaya hidup konsumerisme hanya akan membuat saldo tabungan terus berkurang dan tidak pernah mencapai target keuangan yang sudah ditentukan.

Tak Perlu Mewah Asal Menyenangkan

Tujuan dari liburan adalah untuk me-refresh-kan diri sejenak dari segala kesibukan padat setiap harinya. Karena itu, tidak perlu untuk selalu menerapkan hal-hal yang mewah dalam liburan Anda. Yang terpenting adalah bagaimana momen liburan Anda terasa menyenangkan dan membuat pikiran dan tubuh terasa lebih segar lagi untuk menyambut segala kesibukan padat yang akan datang nantinya.

(ris)