BOGOR - Menyambut 2018, PT MNC Life Assurance menyelenggarakan Kick Off di Villa Bukit Pancawati, Cikreteg, Bogor pada 02-03 Februari 2018. Acara ini mengangkat tema “CHANGE” yang merupakan suatu singkatan dari: Collaboration, Holistic, Ambition, Now or Never, Glorious dan Empowerment dengan harapan bahwa tahun ini menjadi tahun perubahan untuk menjadikan MNC Life lebih baik.

Acara yang dihadiri oleh seluruh manajemen dan karyawan MNC Life dari seluruh Indonesia ini dibuka dengan seremoni pemotongan pita yang memunculkan empat giant banner berisi empat point penting yang menjadi fokus perusahaan di tahun 2018 yaitu mencakup budaya kerja, produk fokus, tema semangat dan target perusahaan di tahun 2018.

Chief Marketing Officer MNC Life Aldi Rinaldi mengungkapkan, rangkaian acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan arahan kepada manajemen terkait strategi perusahaan di tahun 2018 sekaligus sebagai kegiatan kebersamaan dalam meningkatkan budaya kerja yang efektif dan produktif.

“Oleh karena itu, rangkaian acara ini sangat penting diadakan, agar seluruh karyawan dapat memiliki semangat dan tujuan yang sama di tahun 2018. Karena kami optimistis bahwa tahun 2018 MNC Life akan mencapai pertumbuhan yang lebih optimal," kata Aldi.

Untuk target tahun ini, lanjut dia, tentu pihaknya akan kembali ke core value di mana perusahaan membentuk IRIT yang artinya MNC Life memiliki Integritas sehingga dapat menjadi perusahaan yang terpercaya dalam mengelola keuangan dan asuransi nasabah. Kedua, Respect dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui kinerja yang luar biasa.

Ketiga, Innovation di mana perseroan selalu berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat serta perubahan kondisi market yang ada demi bisa bertahan dalam persaingan asuransi. “Terakhir kami punya Trust yang artinya kami harus menjadi lembaga yang terpercaya dalam mengelola asuransi ataupun proteksi dititipkan karena itu merupakan amanah bagi MNC Life untuk menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia,” jelas Aldi. Adapun, kegiatan Kick Off ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti team building activity, awarding group performance dan pembagian doorprize untuk seluruh karyawan yang beruntung.