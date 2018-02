JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memfasilitasi tuntutan para pengemudi taksi online untuk membahas perusahaan aplikasi yang melakukan pembekuan atau suspensi akun pada pengemudi taksi online.

Sementara itu, Jaksa Agung Arab Saudi Sheikh Saud Al Mojeb menyatakan kesepakatan antikorupsi mengumpulkan sekitar 400 miliar riyal (Rp1.429 triliun) dari para tahanan kasus korupsi.

Di sisi lain, Janet Yellen akan menyerahkan jabatannya sebagai Ketua The Fed dalam waktu dekat. Pasalnya, Jerome Powell mulai menjabat sebagai Ketua The Fed akhir pekan ini.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Kemenhub-Kominfo Bakal Bahas Pembekuan Akun Driver Taksi Online

Usai menggelar Rakor Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2018 di Kantor Kementerian Perhubungan, Menhub Budi Karya mengatakan, keluhan yang paling banyak disampaikan para pengemudi taksi online pada unjuk rasa yakni banyak pengemudi taksi online yang terkena suspend dari perusahaan aplikasi. Kemenhub pun terbuka untuk melakukan pertemuan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan perusahaan aplikasi.

"Paling banyak dikeluhkan mereka bagaimana Menkominfo mengatur perusahaan aplikasi. Selama ini mereka merasa dikenakan sanksinya. Oleh karena itu, kami terbuka melakukan fasilitasi dengan Menkominfo (Rudiantara)," kata Budi.



Ia menegaskan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tetap berjalan sebagai mana ketentuan mulai berlaku pada 1 Februari 2018.



Dalam kurun waktu sebulan setelah diberlakukan, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk melakukan operasi simpatik dengan memberi teguran kepada pengemudi taksi online jika tidak melengkapi persyaratan seperti dalam PM 108/2017, yakni kewajiban memiliki SIM, uji kelaikan kir dan stiker kendaraan.

"Tanggal 1 Februari tetap diberlakukan, tetapi yang diadakan operasi simpatik, tidak ada tilang. Paling tidak dalam sebulan diperingatkan kalau belum ada SIM ya buat SIM," ujar Budi.



Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan para pengemudi mengeluhkan PM 108/2017 yang hanya mengatur tentang kewajiban pengemudi taksi online dengan pemerintah, namun kewenangan perusahaan aplikasi terhadap pengemudi tidak diatur.

"Menyangkut masalah misalnya pengemudi dengan pihak aplikator, misalnya kalau saya di-suspend gimana. Tapi itu domainnya dari Kementerian Kominfo," kata Budi Setiyadi.



Ia menambahkan toleransi untuk tidak menilang taksi online dalam waktu sebulan setelah diberlakukan untuk memberi waktu bagi pengemudi memenuhi persyaratan. Kemenhub akan mengevaluasi seberapa banyak pengemudi yang belum melengkapi persyaratan menjelang akhir Februari 2018.

Arab Saudi Raih Rp1.429 Triliun dari Tahanan Kasus Korupsi

Pernyataan resmi itu dirilis kantor informasi pemerintah Arab Saudi kemarin. Mojeb menjelaskan, kesepakatan itu mewakili sejumlah jenis aset, termasuk real estate, entitas komersial, saham, dana tunai, dan aset-aset lain. “Total jumlah orang yang dipanggil mencapai 381 orang dan 56 orang masih di tahanan,” ungkap Mojeb dikutip kantor berita Reuters.



Otoritas Arab Saudi telah membebaskan semua tahanan dari Hotel Ritz-Carlton Riyadh yang digunakan sebagai pusat interogasi dalam pembersihan korupsi. Selama tiga bulan operasi pembersihan korupsi, puluhan pejabat tinggi dan pengusaha ditahan oleh tim investigator yang menargetkan menyita sekitar USD100 miliar aset ilegal.

“Tidak ada lagi tahanan di Ritz-Carlton,” ungkap pejabat Saudi secara anonim. Dia tidak menjelaskan berapa banyak tersangka yang masih ditahan di lokasi lain di Arab Saudi. Beberapa pihak yakin, mereka telah dipindah dari Ritz-Carlton ke penjara setelah menolak mengakui tuduhan bersalah dan belum mencapai kesepakatan keuangan dengan otoritas.



Setelah semua tahanan di Hotel Ritz-Carlton Riyadh, hotel itu akan dibuka kembali untuk publik pada pertengahan Februari, dengan tarif kamar per malam paling murah sebesar 2.439 riyal.



Hotel itu diperkirakan akan kembali ramai dikunjungi tamu, apalagi setelah nama hotel tersebut semakin terkenal karena menjadi tempat penahanan para pangeran dan tokoh penting lainnya. Pekan lalu, Kejaksaan Agung menyatakan sebagian besar tahanan telah membuat kesepakatan, yakni 90 orang dibebaskan dari semua tuduhan dan 95 orang masih ditahan.

Beberapa kasus akan dibawa ke pengadilan. Para pebisnis ternama yang ditangkap termasuk Pangeran Alwaleed bin Talal memiliki perusahaan investasi global Kingdom Holding dan Waleed al-Ibrahim yang mengontrol perusahaan penyiaran regional MBC.



MBC melaporkan, investigasi menyatakan Ibrahim sepenuhnya tidak bersalah dan Pangeran Alwaleed menegaskan tidak bersalah. Meski demikian, para pejabat Arab Saudi menyatakan kedua tokoh itu telah membuat kesepakatan setelah mengakui terjadi pelanggaran.

Saat wawancara dengan Reuters di Hotel Ritz-Carlton, beberapa jam sebelum dia dibebaskan pada27 Januari, Pangeran Alwaleed menyatakan, dia diperlakukan dengan baik di tahanan dan menyebut kasusnya sebagai akibat kesalahpahaman.



Saat wawancara itu dia tampak nyaman di ruang pribadi berhias emas lengkap dengan kamar makan dan dapur yang penuh dengan kebutuhannya pada makanan vegetarian. Hotel itu memiliki 492 kamar tamu dan suite serta 21 hektare taman. Alwaleed tampak lebih kurus dibandingkan penampilan sebelumnya pada Oktober lalu. Dia pun menumbuhkan janggut saat ditahan di hotel itu.

“Saya tidak memiliki apa pun untuk disembunyikan. Saya sangat nyaman. Saya sangat rileks. Saya bercukur di sini, seperti di rumah. Tukang potong rambut saya datang ke sini. Saya seperti di rumah, sejujurnya bicara,” kata Alwaleed yang tetap bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga saat di tahanan. Dia menyatakan mendukung upaya reformasi Saudi oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. “Tidak ada dakwaan. Hanya ada beberapa diskusi antara saya dan pemerintah,” ungkap Alwaleed.



Pangeran Alwaleed ditahan di Hotel Ritz-Carlton sejak awal November bersama puluhan pejabat dan pengusaha senior sebagai bagian dari rencana putra mahkota mereformasi Saudi dan memperkuat posisi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.



Pada hari pembebasannya, di luar istana Pangeran Alwaleed di Riyadh, puluhan mobil berjajar di pintu masuk dan bendera Arab Saudi berkibar di atasnya. Para penjaga tampak bercanda dan minum kopi. Kantornya menyatakan pangeran telah mengunjungi keluarganya tanpa penjelasan lebih rinci lagi.



Saat ditanya apakah kejaksaan agung menilai Pangeran Alwaleed tidak bersalah, pejabat senior Saudi menyatakan, “Saya tidak akan menyangkal atau mengonfirmasi apa yang dia katakan. Secara umum ini kembali pada mereka yang menyimpulkan penyelesaiannya dan mereka tidak menyimpulkan tanpa menuduh mereka melakukannya secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulanginya.”

Gantikan Janet Yellen, Jerome Powell Dilantik 5 Februari

FOMC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya dengan suara bulat memilih Powell sebagai ketua, efektif pada 3 Februari 2018. Dia diharapkan dilantik secara resmi sebagai Ketua Dewan Gubernur the Fed berikutnya pada Senin, 5 Februari 2018.



Powell, yang telah menjadi anggota Dewan Gubernur Fed sejak 2012, dinominasikan oleh Presiden Donald Trump pada November untuk menggantikan Yellen. Dia akan menjadi Ketua Fed pertama tanpa gelar Ph.D. di bidang ekonomi sejak tahun 1980-an.

Mengutip dari Washington Post, Powell merupakan orang dari Partai Republik, sama dengan partainya Trump. Dia merupakan mantan eksekutif di Carlyle Group, salah satu lembaga keuangan yang bermarkas di Washington.

Setelah keluar dari Carlyle, alumnus Princeton University itu pada 2010 masuk ke Pusat Kebijakan Bipartisan, sebuah lembaga think tank di Washington. Pada 25 Mei 2012, dia diminta oleh Barack Obama untuk menjadi anggota Dewan Gubernur Federal Reserve. "Jadi dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat," ujar Presiden Pusat Kebijakan Bipartisan Jason Grumet, mengomentari penunjukkan Powell.

Menurut Jason, Powell akan membawa sebuah presentasi yang faktual ke Capitol Hill yang memungkinkannya menjadi efektif. Dan hal ini dianggap tepat untuk memimpin puncak ekonomi Amerika Serikat.

Pria kelahiran Washington DC pada 4 Februari 1953 ini, dipercaya akan bisa menyetir The Fed. Meski sejatinya Powell seorang pengacara bukan ekonom PhD seperti Yellen dan dua pemegang jabatan sebelumnya, yakni Ben Bernanke dan Alan Greenspan. Tetapi rekan-rekannya di The Fed mengatakan dia orang yang cepat belajar.

"Ketika dia muncul di The Fed, pada dasarnya dia tidak tahu banyak tentang makroekonomi atau kebijakan moneter," kata Kepala Ekonom UBS Seth Carpenter, yang menghabiskan 15 tahun di The Fed.

Namun, lanjut Seth, Powell dengan sadar menghabiskan banyak waktu bersama staf dan kolega untuk belajar sedalam dan setulus mungkin.

Selain latar belakangnya bukan ahli ekonomi, Powell juga diragukan karena dia seorang pengusaha. Selama di Carlyle, dia memperluas kekayaannya. Situs Wikipedia mencatat kekayaan bersihnya antara USD19,7 juta hingga USD55 juta. Powell yang akan menjadi Bos The Fed terkaya sejak bankir Marriner Eccles yang memegang jabatan The Fed 1934-1948.