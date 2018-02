JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 diprediksi tidak mencapai target sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar 5,2%.

Pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya mencapai 5,05% secara year on year (yoy). Hal ini disampaikan oleh Ekonom Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bhima Yudhistira.

"Pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 diprediksi sebesar 5,05% (yoy)," kata Bhima kepada Okezone, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga: Sri Mulyani, Darmin hingga Agus Marto Bicara Pertumbuhan Ekonomi 2017 yang Tak Capai Target

Tercatat, hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tiga bulan terakhir 2017. Data pertumbuhan ekonomi kuartal IV tersebut sangat penting untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017.

Di kuartal pertama 2017, Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,01%. Kemudian, di kuartal II hanya 5,01% dan kuartal III sebesar 5,06%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,17% setidaknya di kuartal IV harus mencapai 5,3%.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2017 di 5,17%, Tak Sampai 5,2%

Menurut Bhima, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 terbilang stagnan akibat rendahnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh di kisaran 4,9%.

"Pencabutan subsidi listrik dan inflasi pangan di akhir tahun membuat daya beli kelompok masyarakat 40% terbawah terpukul. Sementara kelas atas cenderung menahan belanja dan mengalihkan pendapatannya ke tabungan di bank. Kondisi ini berakibat pada tutupnya beberapa gerai ritel," kata Bhima.

Baca juga: Belanja Masih Lesu, Ekonomi RI Ditaksir Cuma Capai 5,1% di 2017

Kemudian meskipun total ekspor berdasarkan data BPS di 2017 tumbuh 16,2% tapi impornya juga naik 15,66%. Artinya net ekspor dalam PDB hanya tumbuh 0,5%. "Ekspor masih bergantung pada komoditas dan olahan primer yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas," lanjut Bhima.

Baca juga: Menkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2017 Hanya 5,17%, Menko Darmin: Ya Sudah, Dengerin Aja!

Bhima menjelaskan, dari sisi belanja pemerintah pun daya dorongnya minim sekali. Bahkan di kuartal II-2017 belanja pemerintah tumbuh negatif -1,93% (yoy). Banyak pos belanja yang terlambat cair khususnya belanja sosial sehingga anggaran pemerintah tidak mampu mendorong perekonomian dengan optimal.

"Faktor penolong adalah investasi yang tumbuh 7% di triwulan III 2017 menunjukkan optimisme investor khususnya domestik terhadap pemulihan ekonomi 2018," tegasnya.

Dari sisi lapangan usaha laju industri manufaktur masih lambat. Pertumbuhan industri pengolahan di bawah pertumbuhan ekonomi. Kemudian porsinya juga merosot di bawah 20% terhadap PDB di triwulan III 2017 merupakan sinyal deindustrialisasi berjalan. Akibat lambatnya gerak manufaktur membuat penyerapan tenaga kerja di 2017 turun 216.000 orang dibanding tahun 2016. "Untuk tahun 2018 kondisi ekonomi diprediksi kembali tumbuh moderat yakni sebesar 5,1%. Ekspor dan investasi masih jadi motor pertumbuhan utama," tukasnya.