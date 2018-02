PEMERINTAH menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2019 dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Mengutip dokumen Capaian Paruh Waktu RPJMN 2015- 2019, 14 Januari kemarin, pemerintah memasang target per tumbuhan ekonomi naik setiap tahun. Sebesar 5,8% pada 2015, kemudian 6,6% pada 2016, sebesar 7,1% pada 2017, sebesar 7,4% pada 2018, dan melaju 8% pada 2019.

Sebagian pihak menyatakan pemerintah telah gagal membuktikan janji ekonomi tersebut karena pertumbuhan selalu meleset dalam tiga tahun terakhir. Namun, bagi sebagian pihak, target yang dipasang me upakan tantangan bagi pemerintah sekalipun dalam periode tiga tahun (2015-2017), realisasi pertumbuhan ekonomi nasional di bawah target. Kendati de mikian, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah memang tak berani sok-sokan unjuk mimpi.

Pemerintah hanya bernyali mematok pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibanding penetapan RPJMN. Besarannya adalah 5,7% pada 2015, sebesar 5,2% pada 2016, sebesar 5,2% pada 2017, dan sebesar 5,4% pada 2018.

Bagaimana dengan faktanya? Memang disayangkan, setelah dipatok lebih rendah pun hasilnya tetap saja tak mentereng. Pada 2015 ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 4,88%, meleset sekitar 0,82% dibanding target APBN dan 0,92% dibanding RPJMN. Lalu tumbuh 5,02% pada 2016, meleset tipis 0,12% dibanding APBN dan 1,8% dibanding RPJMN.

Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2017 adalah sebesar 5,05%, yang berarti meleset sekitar 0,15% dibanding APBN dan 2,05% dibanding RPJMN.

RPJMN ditetapkan sekitar tiga tahun lalu, di mana euforia Jokowinomic masih sangat menggelora, tanpa mem pertim bangkan ancaman stagnasi ekonomi domestik dan pelandaian ekonomi global. Setelah berkaca pada apa yang ditorehkan pemerintah selama lebih kurang tiga tahun belakangan, Jokowinomic ternyata memang baru sebatas euforia.

Kondisinya mirip revolusi mental yang entah apa maksudnya, janji-janji pertumbuhan ekonomi pun baru sebatas mimpi para pembuat konsep pertumbuhan di Istana. Dan sayangnya, sudahlah sebatas mimpi, tampaknya di siang bolong pula. Namun, penilaian tersebut baru sebatas subjektivitas saya, katakan saja demikian. Bagi pemerintah, tentu berbeda pula maknanya.

Sampai hari ini Istana dan gerbong-gerbongnya tetap optimistis akan mencapai target ekonomi tersebut dengan berbagai langkah, termasuk meraih angka absurd 8% pada 2018. Lantas rencananya ba gaimana? Menurut dokumen lima tahunan tersebut, langkahnya salah satunya dengan meningkatkan investasi dan menggenjot sektor non migas. Lalu menjaga konsumsi rumah tangga sembari mendorong efektivitas pengeluaran pemerintah. Untuk investasi, antara lain pertama, pemerintah melakukan deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah untuk mempermudah perizinan berinvestasi.

Lalu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing usaha, dan meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi. Dalam rangka meningkatkan ekspor produk nonmigas, langkah yang diambil, yakni meningkatkan efek ti vitas diplomasi perdagangan, meningkatkan efektivitas market intelligence, promosi dan asistensi ekspor, serta membantu ekspor produk manufaktur. Namun, sepanjang penerawangan saya, peningkatan investasi masih ada dalam batas normal, tidak ada terobosan yang terlalu bombastis sehingga hasilnya pun masih berada di ambang kebiasaan.

Karena itu, pertumbuhan tiga tahun belakangan adalah pertumbuhan yang sangat biasa pula. Pada 2016 saja investasi hanya tumbuh 4,48%. Sementara untuk bisa mencapai pertumbuhan investasi 6-8% agar kontribusinya semakin besar terhadap per tumbuhan, tentu tidak hanya berharap kepada APBN, tapi juga harus diiringi dengan peran sektor swasta dan BUMN yang keduanya diharapkan terus meningkatkan belanja modal (capital expenditure), kontribusi dari kredit perbankan, pasar modal (capital market ), pena naman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman mo dal asing (PMA). Namun nyatanya, semua aktor investasi yang diharapkan tersebut pun bergerak tak sementereng harapan.

Pemerintah boleh saja berbangga dengan mengatakan bah wa secara komparatif pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di salah satu posisi teratas di Asia. Namun secara kontekstual, kebutuhan pertumbuhan domestik jauh lebih tinggi dari itu, terutama jika dikonfrontasikan dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan peng angguran yang ada. Hal ter sebut akan semakin terasa miris jika kita sandingkan dengan realitas angka Incremental Labour Output Ration (ILOR) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ekonomi kita. Angka ICOR nasional digadang-gadang oleh ekonom su dah berada di angka 6. Dibutuhkan enam unit untuk mendapatkan pertumbuhan satu unit.

Sementara angka ILOR pun kian menurun karena kualitas pertumbuhan nasional yang juga kian buruk. Penyerapan tenaga kerja per 1% pertumbuhan jauh kalah dibanding era Orde Baru dulu. Kemudian soal ekspor non migas. Kontribusi sektor ma nu faktur yang tertinggal, kontribusinya terhadap PDB yang terus menurun, membuktikan bah wa meningkatkan ekspor non migas bukanlah perkara gam pang, apalagi jika pemerintah hanya bermanis-manis dalam pidato. Pada akhirnya Indo nesia akan kembali ber gan tung pada ekspor CPO yang memang sudah menjadi andalan pemerintah sejak era SBY.

Kala itu kental dengan istilah commodity booming. Tak bergiginya ekspor non migas tentu berpengaruh besar ter hadap tingkat konsumsi ru mah tangga nasional. Hal ter sebut sudah kerap menjadi objek pembicaraan pemerintah tatkala konsumsi dan daya beli dipersoalkan. Salah satu alasan utama yang diutarakan adalah belum pulihnya ekspor Indonesia lantaran fluktuasi harga-harga komoditas yang belum berpihak. Sementara hal yang tak bisa dibantah adalah bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat bergantung pa da kontribusi konsumsi domestik, yakni sekitar 55%.

Celakanya, tingkat konsumsi ternyata belum bisa terlalu dian dal kan untuk melesat jauh ke atas dan mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Melihat perkembangan sejak akhir 2016, konsumsi rumah tangga ternyata kian melemah. Dengan begitu, perdebatan soal turunnya daya beli masyarakat membuncah di banyak tempat. Walau dari data yang ada, yang melemah adalah pertumbuhan tingkat konsumsi.

Sementara konsumsi sendiri tetap naik, tapi melemah diban ding kuartal sebelumnya. Namun, apa pun bahasanya, dari data yang ada ditunjukkan bahwa konsumsi tidak lagi tumbuh sebagaimana tabiatnya, tapi makin me landai dibanding waktu-waktu sebelumnya. Tak lebih baik dari itu, belanja pemerintah pun selalu meleset dari rencana.

Penyebab uta manya adalah penerimaan ne gara dari sektor pajak yang terus tergerus virus shortfall . Sejak Jokowi “nongkrong” di Istana sampai akhir 2017, penerimaan negara dari sektor pajak selalu mengecewakan. Masih sangat untung ada tax amnesty yang cukup memiliki daya do rong untuk penerimaan akhir 2016 dan awal 2017. Anggaran untuk pos belanja pemerintah, termasuk untuk sektor infrastruktur yang selalu mentereng dalam APBN, akhirnya tak maksimal lantaran sumber pem biayaan dari negara pun mengalami ketidakpastian. Alhasil, kontribusinya terha dap per tumbuhan pun tak bisa terlalu diharapkan.

Nah, jika keempat kontributor pertumbuhan ekonomi na sional ternyata juga ada dalam ketidakpastian, masihkah pemerintah percaya bahwa 8% ada lah angka pertumbuhan yang bisa dituju untuk 2019? Saya yakin pemerintah akan menjawab “yakin”, sekalipun ucapan itu dinyatakan sembari menutup rapat-rapat lembaran-lembaran fakta dan proyeksi ekonomi ke depan yang masuk ke meja presiden lalu kembali mulai bermimpi. Sebab, bermimpi jauh lebih mudah ke timbang bangun dan melihat ke nyataan yang sebenarnya.

Ronny P Sasmita

Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/EconAct