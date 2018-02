JAKARTA - Memiliki hunian di wilayah Jabodetabek sebenarnya bukan hal sulit. Walau kadang harganya terlihat mahal, tetapi banyak pegawai muda sudah bisa membeli hunian di daerah ini setelah bersusah payah mengumpulkan uang muka.

Anda ingin seperti mereka yang telah berhasil mengumpulkan uang muka hunian dan akhirnya menempati rumah idamanmu? Caranya sebenarnya mudah. Intinya, pintar-pintarlah mengatur uang jika Anda ingin berhasil mengumpulkan uang muka rumah yang menjadi incaranmu.

Saat ini harga rumah sangat bervariasi. Mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran. Jika Anda rajin mencari dan membandingkan, masih ada kok rumah seharga Rp 200 jutaan. Melihat situs Rumah.com, masih ada rumah seharga Rp 200 juta di kawasan Tangerang Selatan.

Nah, dengan asumsi gaji level menengah senilai Rp 6 juta per bulan, Anda bisa mengumpulkan uang muka rumah sebesar Rp75 juta selama dua tahun. Di tahun ketiga Anda sudah punya rumah sendiri.

Gak percaya? Berikut ini penjelasannya, dikutip dari situs perbandingan dan pengajuan kartu kredit, pinjaman KTA dan pinjaman multiguna HaloMoney.co.id.

1. Alokasikan gaji untuk biaya konsumsi sebesar 25%

Dengan menggunakan asumsi gaji sebesar Rp6 juta per bulan, Anda perlu mengalokasikan penghasilan bulanan itu dengan sangat teratur dan disiplin. Untuk urusan konsumsi, Anda cukup merogoh kocek sebesar 25 persen atau sekitar Rp1,5 juta per bulan. Berati Anda membatasi konsumsi untuk makan minum sebesar Rp50.000 per hari, atau sekitar Rp16.000 setiap Anda makan.

2. Pembayaran tagihan air dan listrik 12,5%

Meskipun Anda masih tinggal bersama orang tua, usahakan untuk tetap menyisihkan uang untuk membayar tagihan air dan listrik setiap bulan. Siapkan dana sebesar 12,5 persen atau sekitar Rp 750 ribu untuk pembayaran tagihan air dan listrik setiap bulan.

Walaupun sudah berniat mengatur keuangan, namun jangan sampai Anda tidak menikmati hiburan sedikitpun. Sebab itu, jangan terlalu pelit menggunakan uang Anda untuk sedikit menikmati hiburan. Sisihkan 5 persen dari gaji Anda atau sejumlah Rp300.000 untuk keperluan hiburan selama sebulan. Seperti menonton bioskop atau makan di luar bersama teman-teman. Kegiatan menyenangkan ini harus masuk dalam pos anggaran ini.

3. Siapkan dana darurat 5%

Punya dana darurat sifatnya wajib buat Anda. Dana ini akan sangat berguna saat terjadi hal-hal di luar dugaan. Apapun kejadian yang mungkin menimpa dirimu, selalu sisihkan 5% dari gaji bulanan Anda atau sekitar Rp300.000 per bulan.

4. Kumpulkan sisa uangnya 52,5%

Dengan perhitungan ini, Anda akan memiliki uang tersisa sekitar Rp3,2 jutaan setiap bulan. Walhasil, Anda bisa mengumpulkan uang sekitar Rp75 juta dalam dua tahun.

Saat ini kisaran uang muka atau DP untuk rumah baru biasanya sebesar 30% atau sekitar Rp60 juta, jika harga propertinya sebesar Rp200 juta. Uang sejumlah Rp75 juta ini sudah mencukupi kebutuhan Anda untuk membayar DP hunian idaman.

Setelah rumah idaman terbeli dan Anda ingin merenovasi rumah atau untuk kebutuhan lainnya, Anda bisa menggunakan pinjaman tanpa agunan dari berbagai bank.

(ris)