JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 hanya 5,07%. Dengan capaian ini, pemerintah kembali gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai APBN-Perubahan 2017 sebesar 5,2%.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT AXA Life Indonesia pada 19 Januari 2018, menyusul telah dilakukannya merger antara AXA Life dengan PT AXA Financial Indonesia guna memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal (single presence policy/SPP).

Di sisi lain, Kecelakaan kerja kembali terjadi pada proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Kali ini, kecelakaan terjadi pada proyek pembangunan fasilitas perkeretaapian jalur Manggarai hingga Jatinegara. Crane double-double track (DDT) untuk pembangunan jalur kereta tersebut jatuh pada Minggu pagi.

Ekonomi RI 2017 Tumbuh 5,07%, Tertinggi sejak 2014

Tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2017 sebesar 5,19%. Angka ini lebih baik jika dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Di kuartal pertama 2017, Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,01%. Kemudian, di kuartal II hanya 5,01% dan kuartal III sebesar 5,06%.

Kendati demikian, menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, capaian pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,07% merupakan yang tertinggi sejak 2014.

"Di bawah target tapi merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2014," tegas Kecuk di Gedung BPS, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi 2014 hanya 5,01%, pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,88%, pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,03%.

"Sumber pertumbuhan ekonomi utama di 2017 adalah industri pengolahan sebesar 0,91%, intinya sumber pertumbuhan utama sejak 3 tahun lalu tidak bergerak masih dari industri pengolahan," papar Kecuk.

Dibekukan Izinnya, Ini Jawaban AXA Life

Menanggapi pembekuan izin dari OJK, PT AXA Life Indonesia membuat pernyataan bahwa dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan 'single presence policy' seperti yang diamanatkan dalam UU Asuransi 40/2014 dan Peraturan OJK turunannya, telah dilakukan peleburan atas PT AXA Life Indonesia dan PT AXA Financial Indonesia.

Mengutip laman resmi facebook AXA Indonesia, Jakarta, Senin (5/2/2018), pencabutan ijin usaha ALI adalah sebagai akibat dari telah selesai dan disetujuinya proses peleburan (merger) oleh OJK menjadi satu entitas yang bernama PT AXA Financial Indonesia (AFI).

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, ALI akan berakhir demi hukum tanpa didahului dengan likuidasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, kreditur dan pemegang polis akan beralih kepada AFI. Perusahaan ini pun telah sepakat untuk menerima seluruh karyawan ALI.

"PT AXA Financial Indonesia akan terus berkomitmen untuk melanjutkan pelayanan terbaiknya kepada seluruh pemegang polis kami bersama dengan seluruh karyawan dan mitra kerjanya," kutip laman tersebut.

Sebelumnya, Penggabungan usaha dengan nama perusahaan “AXA Financial Indonesia” akan memenuhi peraturan perasuransian yang berlaku serta memperkuat posisi AXA untuk menjadi perusahaan pilihan utama masyarakat di Indonesia.

Dua entitas bisnis lokal dari perusahaan asuransi global berbasis di Perancis AXA, AXA Financial Indonesia (AFI) dan AXA Life Indonesia (ALI) pada hari ini secara resmi mengumumkan penggabungan usahanya untuk memenuhi ketentuan dari UU Asuransi No. 40/2014 terkait dengan pengendalian atau kepemilikan tunggal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK No. 67/POJK.05/2016. Kedua perusahaan akan beroperasi dengan nama “AXA Financial Indonesia” (AFI) dengan semua aset ALI dan juga liabilitasnya akan dialihkan kepada AFI.

Crane Double Double Track Jatuh Komite Keselamatan Konstruksi Gelar Rapat Tertutup

Merespon kecelakaan tersebut, Komite Kecelakaan Konstruksi (KKK) yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) langsung melakukan investigasi dengan turun kelapangan. Itu merupakan investigasi pertama sejak pembentukan K3 oleh Kementerian PUPR seminggu yang lalu.

Menindaklanjuti hasil investigasi tersebut, Anggota KKK Lazuardi Nurdin mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat bersama seluruh stakeholder yang terkait guna membahas tindak lanjut dari kasus tersebut. Rapat itu sendiri dijadwalkan akan dilangsungkan pada pukul 13.00 WIB secara tertutup.

"Kita akan ada rapat. Jadi pembahasannya untuk kecelakaan kemarin. Untuk pembahasannya secara detail belum tahu," ujarnya saat dihubungi, Senin (5/2/2018).

Lebih lanjut, Lazuardi mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan sejumlah orang luka-luka itu. Namun, sejauh dari pengamatan tim dilapangan, kecelakaan tersebut terjadi disebabkan karena jatuhnya alat berat dari alat launcher girder.

“Kalau dari pengamatan dia dudukan launcher girder yang sering kepleset. Cuma pertanyaannya bukan itu, tapi kenapa itu sering terjadi. Pertanyaannya kan di situ. Kalau itu nya pasti semua sudah tahu, tapi kenapa,” jelasnya.

Setelah menggelar rapat, ia mengatakan, rencananya akan dilakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut untuk mengetahui secara pasti penyebab peristiwa tersebut. Namun, dirinya belum bisa memastikan lamanya proses tindak lanjut investigasi tersebut dilakukan.

"Kita harus gali dulu diinvestigasikan dulu. Kapannya belum tahu, kalau lamanya tergantung bisa 2 sampai 3 hari tergantung hasil dari data," jelasnya.

Akibat kejadian nahas ini, sebanyak empat orang pekerja proyek meningga dunia. Dua diantaranya meninggal di tempat kejadian perkara, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit.