JAKARTA - Jerome Powell Resmi menjadi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve. Powell dipercaya menggantikan Janet Yellen, dan menjadi Gubernur The Fed ke-16.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, Powell merupakan sosok yang agresif atau cenderung hawkish. Oleh karena itu, penunjukkan Powell sebagai pengatur moneter Amerika pun memberikan dampak negatif pada pasar saham Amerika.

Hawkish adalah istilah yang diberikan untuk suatu cara pandang yang lebih agresif, dalam pengambilan suatu peristiwa ekonomi yang sedang berlangsung. Hawkish terjadi ketika Bank Sentral merasa tekanan inflasi sudah terlalu tinggi sehingga harus diredam dengan cara menaikkan suku bunga atau pengurangan stimulus.

Berbeda dengan pendahulunya, Janet Yellen yang cenderung Dovish. Komentar dovish terjadi ketika Bank Sentral melihat pertumbuhan ekonomi melambat yang ditandai oleh turunnya inflasi. Sehingga cara untuk menanggulangi adalah menurunkan suku bunga atau melalukan stimulus ekonomi.

Dengan sifatnya yang cenderung hawkish, maka pasar meyakini bahwa kenaikan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate akan terjadi lebih cepat dari prediksi. "Pasar asumsinya, kalau di bawah Powell akan lebih agresif," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (6/2/2018).

Hal tersebut lantas mempengaruhi pasar saham, lantaran investor mulai melakukan aksi jual dan mulai meindahkan portofolio investasi kepada perbankan.

Akibatnya, Bursa saham AS anjlok pada perdagangan hari Senin waktu setempat. Dow Jones terjatuh hingga 1.175 poin atau 4,6%. "Terkait penurunan market, ada kaitannya dengan pergantian tersebut," kata Reza.

Mengutip laman Reuters, Dow Jones dalam perdagangan intraday sempat mencatat penurunan terbesar dalam sejarah, yakni turun hingga 1.600 poin menghapus kenaikan selama 2018. Bersamaan dengan runtuhnya DJIA, Indeks S&P juga anjlok 113 poin atau 4% di 2.648,94 dan indeks Nasdaq jatuh 3,8% di 6.967,77.

Seperti diketahui, Powell merupakan orang ke-16 yang memegang jabatan tersebut. Dirinya dinominasikan oleh Presiden Donald Trump pada November tahun lalu. Senat AS menyetujuinya pada akhir Januari untuk memimpin bank sentral dalam jangka waktu empat tahun.

Kepala the Fed yang Baru harus siap menghadapi tantangan langsung di pasar keuangan yang sedang goyah. Terutama, saham-saham AS dibuka turun pada perdagangan Senin 5 Februari 2018 setelah aksi jual yang masif pada Jumat, 2 Februari 2018. Dalam sidang konfirmasi di Komite Perbankan Senat pada November, Powell mengindikasikan bahwa dia akan melanjutkan strategi normalisasi kebijakan moneter bertahap, yang disusun oleh pendahulunya, Yellen. Tantangan Powell yang lain adalah dari peraturan terakhir Yellen. The Fed mengatakan kepada Wells Fargo pada Jumat (1/2) bahwa bank tersebut akan dibatasi untuk tumbuh lebih besar dari total ukuran asetnya sampai akhir 2017, karena penyalahgunaan konsumen.