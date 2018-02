JAKARTA - Kemacetan menjadi problem klasik kota-kota besar di dunia. Berbagai solusi pun diciptakan untuk mengatasi macet, salah satunya menekan penggunaan mobil pribadi dengan cara menerapkan tarif parkir supermahal.

Menurut laporan situs Parkopedia bertajuk Global Parking Index 2017, setidaknya ada 8 kota yang memiliki tarif parkir mobil ‘mencekik’ kantong.

Sydney

Sydney adalah salah satu tujuan wisata terbaik di dunia. Pemerintah setempat memang mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan transportasi umum. Tetapi di Sydney, sepeda menjadi trasnportasi paling disukai oleh masyarakat, khususnya di dalam kota.

London

Para pengguna kendaraan yang datang ke London harus hati-hati mencari tempat parkir di sana karena tarifnya yang mahal. Biaya parkir di ibu kota Inggris ini bisa mencapai USD940 atau sekitar Rp8,6 juta setiap bulannya.

New York

Kota New York merupakan salah satu kota terpadat di dunia dan sangat menarik untuk dikunjungi. Tetapi untuk hidup di sini tidaklah murah tak terkecuali dalam hal urusan parkir. Biaya parkir bulanan di Big Apple misalnya bisa mencapai USD500 atau sekitar Rp4,7 juta. Oleh karena itu, taksi menjadi kendaraan primadona di kota ini.

Brisbane, Australia

Meski hanya menduduki urutan keempat namun Ibu Kota negara bagian Queensland ini memecahkan rekor tarif termahal di Australia. Laporan RACQ (Royal Automobile Club of Queensland) menunjukkan para pemilik kendaraan di Brisbane harus menyiapkan 16,04 dolar Australia atau sekitar Rp160 ribu untuk durasi parkir selama 30 menit. Sedangkan untuk satu jam parkir, biaya yang harus dikeluarkan sebesar 28,32 dolar Australia atau Rp280 ribu.

Paris, Prancis

Paris memang salah satu kota yang menjadi favorit para turis karena memiliki banyak keunikan dan keindahan baik di dalam atau di pinggiran kotanya. Selain menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di dunia, Paris juga merupakan sentra bisnis di Prancis yang tentu saja segala hal yang ditawarkan di tempat tersebut akan sangat mahal tak terkecuali tarif parkir. Hotel Ritz Hotel Paris misalnya mematok tarif parkir hingga USD7,9 juta atau Rp109,3 miliar lebih setahun bagi tamunya.

Amsterdam, Belanda

Sebagai salah satu kota besar di negara maju wajar tarif parkir di Amsterdam dipatok mahal. Harga parkir di city center Amsterdam cukup mahal yakni 1 jamnya 6 euro atau setara dengan Rp87 ribu. Jika di luar Kota Amsterdam, tarif parkir untuk kendaraan roda 4 lebih murah ketimbang di pusat kota yakni untuk mobil sekitar 4 euro atau setara dengan Rp58 ribuan.

Boston, AS

Tarif parkir di Boston per bulan sudah mencapai USD339 atau Rp4,4 juta. Tarif yang cukup mahal. Berdasarkan studi diketahui 34% kemacetan di pusat Kota Boston disebabkan oleh mereka yang ingin mencari parkiran. Menaikkan tarif parkir menjadi salah satu pertimbangan guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Boston.

Melbourne, Australia

Transportasi umum menjadi pilihan warga Melbourne untuk bepergian. Maklum tarif parkir di kota ini tidak ramah kantong. Parkir di Melbourne dibagi dua yaitu yang di dalam gedung dan parkir di jalan (on the street). Untuk parkir di gedung, tarif dikenakan AUD50 atau sekitar Rp500 ribu per hari. Untuk parkir on the street, tarif parkir dibagi ke tiga area: bisnis, perkantoran atau perumahan. Semakin keluar kota, semakin murah.

Tempat Parkir Tercanggih

Smart Tower, Eropa

Gedung parkir ini tersebar di 70 titik lokasi di Eropa. Gedung ini dibangun dengan desain sangat unik dan simpel. Jika dilihat gedung ini seperti lemari mobil-mobilan, karena mobil-mobil yang di parkir di gedung ini disimpan secara rapih dan tersusun.

Autostadt Car Towers Wolfsburg, Jerman

Gedung parkir Autostadt CarTowers Wolfsburg ini memiliki desain bangunan yang sangat unik. Gedung unik ini merupakan salah satu markas produsen motor dan mobil terkenal di dunia, yaitu Volks Wagen alias VW. Gedung parkir ini terdiri dari 20 lantai dan berkapasitas hingga 800 mobil.

Parkeringsbat Gothenburg, Swedia

Tempat parkir ini dibangun menyerupai sebuah kapal laut besar yang bersandar di dermaga atau pinggir laut. Lokasi parkir ini merupakan salah satu fasilitas dari Gothenburg City Centre, yang merupakan sebuah hotel mewah di pinggir laut. Lahan parkir ini berkapasitas 400 mobil.

Umi Hotaru, Jepang

Lahan parkir yang terbatas di Kota Tokyo membuat pemerintah Jepang membuat tempat parkir unik. Umi Hotaru bukan hanya tempat parkir dengan pemandangan indah namun juga dibuat mengapung di atas laut. Tempat parkir ini mampu menampung mobil hingga ratusan unit. Desainnya yang unik ditambah dengan pemandangannya yang indah membuat tempat ini ramai dikunjungi wisatawan. (Bobby Firmansyah)