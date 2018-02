NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah hari-hari aksi jual dan volatilitas saham.

Para analis mengatakan investor-investor telah menjual aset-aset mereka untuk greenback, karena belakangan dianggap kurang berisiko.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,73 persen menjadi 90,238 pada pukul 15.00 waktu setempat (20.00 GMT).

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2276 dolar AS dari 1,2391 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke 1,3880 dolar AS dari 1,3958 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7822 dolar AS dari 0,7887 dolar AS.

Dolar AS dibeli 109,49 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,36 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat menjadi 0,9429 franc Swiss dari 0,9361 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,2568 dolar Kanada dari 1,2522 dolar Kanada.

(rzy)