JAKARTA - Pasar saham Amerika Serikat (AS) mengalami kejatuhan tajam dalam beberapa hari terakhir. Lantas, apakah kejatuhan pasar saham ini akibat dari pelambatan ekonomi global?

Melansir abc, Jumat (9/2/2018), pasar saham Amerika tidak jatuh karena tekanan ekonomi global. Apa yang orang lain gagal sadari adalah pasar, terutama Wall Street, fundamentalnya sudah terputus dari ekonomi sejak beberapa tahun yang lalu.

Karenanya, keruntuhan mendadak minggu ini, lebih dari 10% dari puncaknya, didorong oleh pasar saham Amerika dinilai terlalu tinggi (ovevalue).

Posisi pasar saham Amerika saat ini sejajar dengan 1987, ketika sebuah Wall Street terguncang oleh tingginya aksi jual. Pasalnya, Perekonomian AS dalam kondisi wajar pasca-krisis finansial, sementara prospek ekonomi global mencapai yang terbaik dalam lebih dari satu dekade.

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Wall Street salah, karena mengabaikan semua berita ekonomi yang baik. Namun, satu ukuran, yang dikenal sebagai rasio harga-pendapatan (PE) berkata lain.

Katakanlah sebuah perusahaan memperoleh keuntungan USD1. Dalam jangka panjang, investor akan mengatakan perusahaan itu bernilai USD15. Dengan demikian, maka rasio PE 15.

Jika menghitung Wall Street, sebelum spiral minggu lalu dimulai, diperdagangkan rata-rata 26 di atas rata-rata historis. Australia, sebagai perbandingan, berada pada pendapatan 16 kali.

Ledakan di pasar saham AS pada awalnya didorong oleh arus kas yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika hampir USD43 triliun, dikucurkan oleh The Federal Reserve AS selama tiga program sejak 2008, untuk mendorong laju ekonomi Amerika. Dengan suku bunga turun menjadi nol, satu-satunya tempat untuk memarkir uang tunai adalah pasar saham.

Selain itu, rencana Trump untuk memangkas pajak dan menuangkan triliunan ke dalam program infrastruktur belanja besar menjadi sentimen tambahan. Meski demikian, dalam sepekan terakhir, ada dua hal yang baru disadari pedagang.

Yang pertama, adalah Federal Reserve AS tidak hanya menaikkan suku bunga, namun juga memulai proses secara bertahap untuk menarik stimulus triliunan yang disuntikkan ke dalam sistem melalui program pencetakan uangnya. Mereka pun mengambil uang tunai, dan juga memberi tekanan pada tingkat pasar.

Sementara para ekonom berdoa untuk kenaikan gaji, pedagang saham meyakinkan diri mereka bahwa inflasi tidak akan liar dan mereka dapat memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan suku bunga yang rendah. Sayangnya, jika inflasi sudah liar, maka ketakutannya adalah program fiskal pemotongan pajak yang besar akan membuat Utang pemerintah menggunung, dan jika gegabah akan mengubah ekonomi Amerika menjadi neraka yang tidak terkendali. Akibatnya, yang kedua, The Fed pun tidak memiliki pilihan selain bertarung dengan senjata yang mereka miliki: suku bunga. Hal inilah yang sempat terjadi pada 1987, pasar telah merosot selama bertahun-tahun, dan dengan inflasi yang tinggi dan akan lepas kendali, bank sentral dan pemerintah pun mengandalakkan kenaikan suku bunga untuk meredamnya. Memang, suku bunga jauh lebih tinggi saat itu, meski demikian kondisi dan garis trennya sama, yakni pasar tidak terkendali dan tingkat suku bunga sedang naik untuk mengendalikan inflasi. Penurunan Wall Street pun akan segera mengirim gelombang kejut ke seluruh dunia, karena mereka adalah ekonomi terbesar di dunia.Sejauh ini, kerugian pasar kita terbatas pada sekitar 4%. Tapi jika terus berlanjut, tidak ada keraguan akan terjadi krisis kembali.