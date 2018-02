CHINA - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Hal ini dikarenakan melemahnya dolar AS dan penurunan di Wall Street memberi dukungan bagi emas untuk menutup beberapa kerugian selama empat sesi terakhir.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, menambahkan USD4,4 atau 0,33% menjadi ditutup di USD1.319 per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,15 persen menjadi 90,19.

Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 10,3 sen dolar AS atau 0,63% menjadi menetap di USD16,341 per ounce. Platinum untuk penyerahan April turun USD3,3 atau 0,34 persen, menjadi ditutup pada USD978,4 per ounce.

(rzy)