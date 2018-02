JAKARTA – Jalur Jalur Kereta Api Bandara Soetta di Jalan Perimeter Selatan dievaluasi. Hal ini menyusul terjadinya longsor di underpass kawasan Bandara Soetta.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi dosen pengantar ekonomi dalam kuliah perdana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI). Gaya mengajarnya pun sangat interaktif sehingga para mahasiswa pun konsentrasi.

Di sisi lain, PT Dirgantara Indonesia (DI) turut serta dalam pameran Internasional Singapore Airshow 2018 yang dibuka di Changi Exhibition Centre, Singapura, kemarin. Dalam ajang ini, PT DI meneken kerangka kerja sama pemesanan 79 pesawat N219 Nurtanio dengan sejumlah perusahaan ataupun instansi.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

KAI-Waskita Evaluasi Konstruksi Jalur Kereta Bandara Soetta

PT Kereta Api Indonesia dan PT Waskita Karya tengah melakukan pengujian dan evaluasi konstruksi Jalur Kereta Api Bandara di Jalan Perimeter Selatan yang terkena longsor sehingga mengakibatkan korban jiwa pada Senin 5 Februari 2018.

"Masih diperiksa oleh tim kami di sana, nanti juga akan diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang akan ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait, baik kami, Ditjen KA," kata Direktur Keselamatan KAI Apriyono Wedi Chresnanto di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait kejadian tersebut, baik itu dengan PT Railink, Angkasa Pura II dan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Dihubungi terpisah Humas PT Railink Diah Suryandari menyatakan bahwa operasional KA Bandara saat ini masih dihentikan sementara menunggu hasil pengujian dan evaluasi konstruksi jalur lintas KA Bandara.

"KA Bandara akan beroperasi ketika jalur lintas KA Bandara dinyatakan aman oleh PT KAI dan PT Waskita Karya," ucapnya.

Saat ini tim teknis dari PT KAI, Waskita Karya, dan Virama Karya berkolaborasi melakukan proses penelitian geometris jalan rel untuk memastikan kondisi jalan rel sampai dinyatakan aman untuk dilalui.

Jika dinyatakan aman, lanjut dia, Kereta Api Bandara Soetta akan dioperasikan kembali dengan pembatasan kecepatan.

Senior Manajer Humas KAI DAOP I Edy Kuswoyo mengatakan seluruh penumpang diimbau untuk menggunakan moda lain selama operasi KA Bandara dihentikan sementara.

"Untuk penumpang yang pada saat kejadian sudah membeli tiket, sudah langsung bisa meminta pengembalian uang atau refund," ujarnya.

Edy menjelaskan pada saat kejadian, terdapat 26 penumpang yang sudah dalam perjalanan yang akhirnya dikembalikan ke Stasiun Sudirman Baru, sementara penumpang di Stasiun Batu Ceper diturunkan di Stasiun Batu Ceper, kemudian diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan bus.

"Mudah-mudahan tidak sampai dua hari, KA Bandara sudah bisa beroperasi lagi. Enggak sampai satu pekan," katanya, berharap.

Gaya Sri Mulyani Todong Pertanyaan ke Mahasiswa UI

Sri mengatakan, ekonomi terus berkembang dari masa ke masa, hanya saja hasilnya berbeda. Sama-sama menjadi negara yang merdeka pada 1945, namun income per kapita negara lain sudah USD30.000 sementara Indonesia USD4.000.

"Why to economic skill to expansion. Di situ kita akan bicara makro ekonomi, bagaimana memasukan masalah kombinasi mikro ekonomi dengan policy government," tuturnya, di Auditorium FEB UI Kampus Depok, Jawa Barat, Senin (5/2/2018).

Menurutnya, bisa saja pemerintah keluarkan policy langsung seperti memberikan subsidi supaya sekolah gratis, setelah lulus diberikan uang sehingga tidak perlu kerja. Tujuannya supaya Indonesia bisa menjadi makmur.

Hanya saja, Sri Mulyani pun menanyakan, apakah negara bisa keluarkan kebijakan seperti itu?

"Coba kamu, namanya siapa? Kenapa Ibu gak buat republik Indonesia itu makmur, sekolah gratis, habis lulus di kasih semua gak usaha kerja. Kan republik semua makmur bu. Nanti kan ibu bisa lebih populer, bisa gak?," tanya Sri Mulyani.

Seorang Mahasiswa yang ditunjuk itu bernama Andi. Menurutnya, tidak bisa negara memberikan subsidi sekolah gratis, kemudian memberikan uang kepada para lulusan supaya tidak bekerja.

"Tidak semudah itu dikasih, soalnya kan dana negara terbatas, bukan hanya untuk masyarakat," jawab Andi.

Mantan Direktur Bank Dunia ini pun membenarkan jawaban tersebut. Menurutnya, ketika pemerintah membagikan seluruh uang kepada masyarakat, maka akan ada penutupan perdagangan. Hal ini membuat gejolak ekonomi.

"Kalau policy keluar bentuk fiskal yang mempengaruhi APBN itu pengaruh pajak, subsidi termasuk pendidikan. Kemudian kita bicara policy itu agregat demand dan supply," tandasnya.

PT DI Terima Pesanan 79 Pesawat N219 di Singapore Airshow 2018

Penandatanganan perjanjian kerangka kerja sama (framework agreement ) rencananya akan digelar hari ini. Kerja sama meliputi pengadaan, perawatan dan komersialisasi pesawat N219 Nurtanio. Ada lima perusahaan maupun instansi dalam negeri yang bekerja sama dengan PT DI, yakni Pelita Air Service, Trigana Air, Pemprov Kalimantan Utara, Pemkab Puncak Jaya, dan Pemprov Aceh. Pemesanan pesawat terbanyak adalah Pemprov Aceh sebanyak 50 unit.

"Kalau untuk Pemprov Aceh terkait pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas kedirgantaraan. Kalau kita membuka fasilitas produksi di sana, mereka akan pesan 50 unit," kata Sekretaris Perusahaan PT DI Ade Yuyu Wahyuna di Bandung kemarin.

Selain itu, PT DI juga akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Avitra Aerospace Technologies dalam pemasaran, pengadaan, dan produksi pesawat N219 Nurtanio. Di sisi lain, PT DI juga akan melakukan penandatanganan perjanjian kerangka kerja sama dengan Airbus Defence & Space (ADS) terkait service collaboration untuk pesawat CN295.

Selain itu dilakukan Affidavit dari ”Commercial, Industrial and Services Agreement (CISA)” dengan Airbus Helicopters (AH) terkait kerja sama pengem bangan Local Support & Services.

"Di Singapore Airshow, N219 Nurtanio akan menjadi primadona karena booth kami diberi nama N219 Nurtanio. Selain itu, kami tetap memasarkan produk unggulan lainnya, ada CN235-220 dan NC212i," kata Ade.

Pesawat N219 Nurtanio yang dikenalkan ke publik tahun lalu merupakan pesawat penumpang dengan kapasitas 19 penumpang didukung dua mesin turboprop yang mengacu kepada regulasi CASR Part 23. Ide dan desain dari pesawat dikembangkan oleh PT DI, dengan pengembangan program dilakukan oleh PT DI dan Lapan.

Pesawat N219 Nurtanio pada dasarnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis dan pesawat N219 Nurtanio dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang, ambulans udara.

"Pesawat N219 nantinya akan diproduksi secara bertahap. Pada awalnya akan diproduksi 6 unit dengan menggunakan kapasitas produksi eksisting," katanya.

Langkah selanjutnya PT DI akan menjalankan sistem otomasi pada proses manufacturing, sehingga secara bertahap kemampuan delivery akan terus meningkat sampai mencapai 36 unit pertahun.