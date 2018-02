JAKARTA – Pemerintah berencana memotong secara otomatis gaji para pegawai negeri sipil (PNS) muslim untuk pembayaran zakat. Lewat cara ini, uang zakat yang terkumpul nantinya diharapkan akan semakin besar dan pemanfaatannya bisa lebih maksimal.

Sementara itu, pemerintah menancapkan ambisi tinggi dalam proyek pembangunan kereta api (KA) cepat. Jika sebelumnya KA cepat hanya direncanakan dari Jakarta ke Bandung, kini pemerintah membuka opsi baru, KA cepat akan diteruskan dari Bandung hingga Yogyakarta dan Solo.

Di sisi lain, kemacetan menjadi problem klasik kota-kota besar di dunia. Berbagai solusi pun diciptakan untuk mengatasi macet, salah satunya menekan penggunaan mobil pribadi dengan cara menerapkan tarif parkir supermahal.

Gaji PNS Akan Dipotong untuk Zakat

Aturan sebagai dasar untuk pemotongan saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah, antara lain dengan membuat peraturan presiden (perpres). Dorongan pemotongan zakat khusus untuk PNS ini juga mengemuka dalam Musyawarah Nasional Forum Zakat (FOZ) di Lombok, yang berakhir Sabtu (3/2/2018). Selain dihadiri pengurus Forum Zakat tingkat provinsi, acara tersebut juga diikuti para pimpinan lembaga amil zakat di Indonesia.

Pada 2017, dana penghimpunan dari zakat totalnya mencapai Rp7 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya mendapat Rp5,12 triliun. Namun demikian, jumlah itu tergolong kecil karena potensi zakat Indonesia per tahunnya mencapai Rp200 triliun. Jumlah PNS di Indonesia seluruhnya saat ini mencapai 4,4 juta orang. Besaran zakat profesi adalah 2,5% dari gaji.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap dalam perpres tersebut nantinya tak hanya gaji pokok yang akan dikenakan zakat, melainkan juga tunjangan-tunjangan para PNS atau aparatur sipil Negara (ASN). "Ini potensi luar biasa. ASN jumlahnya luar biasa," ujar Menag saat membuka Musyawarah Nasional FOZ, pekan lalu.

Kendati potensinya sangar besar, namun untuk menghimpun dana zakat, diakui Menag, tidaklah mudah. Ini terjadi lantaran umat Islam umumnya belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam berzakat kendati sudah menjadi kewajibannya. Umat juga perlu disadarkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban personal, melainkan sebuah instrumen strategis yang mampu meningkatkan kepedulian sosial dan memperhatikan kesejahteraan sesama. "Orientasi sosial perlu ditumbuhkembangkan," lanjutnya.

Menumbuhkan kesadaran inipun tidak hanya menjadi tanggung jawab amil zakat, tapi kerja besar semua pihak, termasuk para dai. Menurut Menag, pemaknaan zakat perlu digencarkan agar umat semakin sadar untuk membayar zakatnya. Yang juga patut disiapkan adalah transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Guna mewujudkan hal itu, perlu sumber daya manusia atau amil yang mumpuni, professional dan berintegritas. "Membangun trust membutuhkan transparansi. Kalau masyarakat tahu dananya bermanfaat, tentu dengan senang hati mereka akan menyisihkan uangnya," tegasnya.

Salah satu upaya Kementerian Agama (Kemenag) menyelaraskan dana zakat dengan kebutuhan di lapangan adalah membuat Kampung Zakat. Melalui program ini, masyarakat yang secara ekonomi masih pas-pasan akan diberdayakan. Tahun ini, Kampung Zakat dibuka di tujuh daerah salah satunya berada di Kampung Longseran, Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

“Zakat hakikatnya kehormatan dan kemuliaan. Mudahan bisa dijaga sehingga manfaatnya bisa dirasakan umat," tandasnya.

Mengulik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Tembus ke Solo, Ada Manfaatnya?

Opsi baru pembangunan KA cepat ini disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu, muncul pula opsi rute KA cepat Jakarta-Bandung terhubung dengan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Namun, rencana megaproyek ini banyak menuai kritik. Kalangan pengamat meminta pemerintah mengkaji lebih dalam apakah proyek KA cepat tersebut relevan diwujudkan, termasuk secara ekonomis.

Pengamat menilai, jarak antara Bandung dan Solo terlalu dekat dan tidak akan menguntungkan secara ekonomi karena mobilitas masyarakat sudah terpenuhi dengan transportasi yang sudah ada.

Mereka juga menyarankan agar pembangunan infrastruktur transportasi di alihkan ke luar Jawa karena masyarakat di sana sangat membutuhkan moda transportasi yang layak. Terlebih, dana pembangunan KA cepat sangat besar.

”Bisa saja nanti (keYogyakarta dan Solo). Karena rata-rata kereta api cepat itu ja raknya pada 300-an kilometer baru agak kencang. Jadi kami belum tahu. Sekarang opsi kami buka,” kata Luhut di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin 5 Februari 2018.

Luhut menandaskan bahwa opsi KA cepat hingga Yogyakarta-Solo masih akan dikaji terlebih dulu seiring dengan kajian evaluasi proyek kereta cepat secara keseluruhan. Rencananya, Luhut akan melibatkan PT Sarana Mandiri Infrastruktur untuk mengevaluasi proyek kereta cepat secara keseluruhan sebab Presiden Joko Widodo menargetkan evaluasi selesai akhir bulan ini.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membenarkan ada opsi baru proyek KA cepat. Menurut dia, pembangunan tersebut bisa saja tidak berhenti di Bandung, tapi akan dilanjutkan hingga Ban dara Kertajati, Majaleng ka, atau bahkan Yogjakarta-Solo. Menurut dia, ide untuk melakukan perubahan muncul setelah mempertimbangkan efektivitas dan asas kemanfaatan.

Secara teoritis semakin jauh trayek perjalanannya akan semakin bagus. Na mun, dia menggariskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pengkajian. Kajian di targetkan bisa tuntas akhir Februari ini.

”Kalau penumpangnya lebih jauh, lebih banyak, kan malah lebih feasible,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Budi mencontohkan, perubahan dari Jakarta-Bandung men jadi Jakarta-Bandung- Bandara Kertajati bisa menaikkan jumlah penumpang.

Dia bahkan memprediksi kenaikannya bisa mencapai tiga kali lipat. Sedangkan penambahan panjang rel hanya sekitar 80 kilometer. ”Kan kalau bandara itu rutin, orang dari Karawang mau ke Kertajati buat ke luar ne geri disuruh bayar Rp300.000 kecil. Tapi, bukan harian, contoh,” paparnya.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Jabar yang membidangi infrastruktur tidak mempersoal kan rencana tersebut. Namun, mereka meminta pemerin tah pusat mau menempuh prosedur sesuai aturan yang berlaku seperti perizinan, tata ruang wilayah, dan analisis dam pak lingkungan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanadi me nandaskan, selama ini pihaknya selalu menekan swasta untuk menaati prosedur. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat memberi contoh yang baik.

”Kebijakan ini buat kita sifatnya given, kebijakan pusat yang tidak bisa ditolak daerah. Yang bisa menolak hanya teman-teman di DPR RI. Kami berteriak-teriak tidak akan didengar,” ungkapnya.

Selain prosedur yang harus di tempuh, Daddy juga mengingat kan pemerintah pusat agar menerapkan sistem ganti untung dalam pembebasan lahan proyek kereta cepat tersebut sehingga masyarakat pemilik lahan tidak dirugikan oleh kehadiran moda transportasi massal tersebut.

”Jadi, bereskan dulu (prosedurnya) dan terpenting masyarakat jangan ganti rugi, harus ganti untung,” tandasnya.

Kota Dunia dengan Tarif Parkir Termahal, Anda Harus Bayar Rp109,3 Miliar

Menurut laporan situs Parkopedia bertajuk Global Parking Index 2017, setidaknya ada 8 kota yang memiliki tarif parkir mobil ‘mencekik’ kantong.

Sydney

Sydney adalah salah satu tujuan wisata terbaik di dunia. Pemerintah setempat memang mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan transportasi umum. Tetapi di Sydney, sepeda menjadi trasnportasi paling disukai oleh masyarakat, khususnya di dalam kota.

London

Para pengguna kendaraan yang datang ke London harus hati-hati mencari tempat parkir di sana karena tarifnya yang mahal. Biaya parkir di ibu kota Inggris ini bisa mencapai USD940 atau sekitar Rp8,6 juta setiap bulannya.

New York

Kota New York merupakan salah satu kota terpadat di dunia dan sangat menarik untuk dikunjungi. Tetapi untuk hidup di sini tidaklah murah tak terkecuali dalam hal urusan parkir. Biaya parkir bulanan di Big Apple misalnya bisa mencapai USD500 atau sekitar Rp4,7 juta. Oleh karena itu, taksi menjadi kendaraan primadona di kota ini.

Brisbane, Australia

Meski hanya menduduki urutan keempat namun Ibu Kota negara bagian Queensland ini memecahkan rekor tarif termahal di Australia. Laporan RACQ (Royal Automobile Club of Queensland) menunjukkan para pemilik kendaraan di Brisbane harus menyiapkan 16,04 dolar Australia atau sekitar Rp160 ribu untuk durasi parkir selama 30 menit. Sedangkan untuk satu jam parkir, biaya yang harus dikeluarkan sebesar 28,32 dolar Australia atau Rp280 ribu.

Paris, Prancis

Paris memang salah satu kota yang menjadi favorit para turis karena memiliki banyak keunikan dan keindahan baik di dalam atau di pinggiran kotanya. Selain menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di dunia, Paris juga merupakan sentra bisnis di Prancis yang tentu saja segala hal yang ditawarkan di tempat tersebut akan sangat mahal tak terkecuali tarif parkir. Hotel Ritz Hotel Paris misalnya mematok tarif parkir hingga USD7,9 juta atau Rp109,3 miliar lebih setahun bagi tamunya.

Amsterdam, Belanda

Sebagai salah satu kota besar di negara maju wajar tarif parkir di Amsterdam dipatok mahal. Harga parkir di city center Amsterdam cukup mahal yakni 1 jamnya 6 euro atau setara dengan Rp87 ribu. Jika di luar Kota Amsterdam, tarif parkir untuk kendaraan roda 4 lebih murah ketimbang di pusat kota yakni untuk mobil sekitar 4 euro atau setara dengan Rp58 ribuan.

Boston, AS

Tarif parkir di Boston per bulan sudah mencapai USD339 atau Rp4,4 juta. Tarif yang cukup mahal. Berdasarkan studi diketahui 34% kemacetan di pusat Kota Boston disebabkan oleh mereka yang ingin mencari parkiran. Menaikkan tarif parkir menjadi salah satu pertimbangan guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Boston.

Melbourne, Australia

Transportasi umum menjadi pilihan warga Melbourne untuk bepergian. Maklum tarif parkir di kota ini tidak ramah kantong. Parkir di Melbourne dibagi dua yaitu yang di dalam gedung dan parkir di jalan (on the street). Untuk parkir di gedung, tarif dikenakan AUD50 atau sekitar Rp500 ribu per hari. Untuk parkir on the street, tarif parkir dibagi ke tiga area: bisnis, perkantoran atau perumahan. Semakin keluar kota, semakin murah.